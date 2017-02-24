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Юные музыканты Беларуси подготовили масленичный концерт на сцене культурно-делового центра «Дом Москвы в Минске»

24 февраля 2017 08:25
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26 февраля 2017 года в культурно-деловом центре «Дом Москвы в Минске» состоится большой благотворительный детский концерт «Щедрая Масленица».Самые яркие юные таланты нашей страны, лауреаты международных конкурсов, подопечные Благотворительного фонда народного артиста России Юрия Розума в СНГ и ЕС подарят зрителям большую концертную программу в рамках Благотворительной акции Фонда «Дети Детям», направленной на оказание помощи детям из малоимущих и неблагополучных семей, детям-инвалидам.

Участие в концерте примет уникальный детский хор «Радость Души» (инклюзив-проект). С декабря 2016 года хор стал существовать под эгидой Международного благотворительного фонда Юрия Розума в СНГ и ЕС, как основной проект программы «Мы вместе!», с целью содействия развитию процесса реабилитации, интеграции и социальной адаптации детей, имеющих инвалидность, средствами хорового искусства.

Специальный гость концерта – Председатель правления Фонда, профессор РАМ им. Гнесиных, Народный артист России Юрий Розум. Маэстро выйдет на сцену с поздравлением ко всем зрителям и участникам проекта. Юрий Александрович исполнить фортепианные произведения Ф. Шопена, Л. Б. Бетховена, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова.

Юные музыканты Беларуси подготовили масленичный концерт на сцене культурно-делового центра «Дом Москвы в Минске»-1

Целью проекта является приобщение творчески-одаренных детей и подростков к высокому музыкальному искусству, привлечение внимания подрастающего поколения к истокам славянской культуры, укрепление дружественных связей между Россией и Беларусью.

Юные музыканты Беларуси подготовили масленичный концерт на сцене культурно-делового центра «Дом Москвы в Минске»-4

Среди приглашённых зрителей учащиеся музыкальных школ, многодетные семьи, представители духовенства, культурная и педагогическая элита, известные белорусские меценаты, благотворительные фонды Беларуси.

Юные музыканты Беларуси подготовили масленичный концерт на сцене культурно-делового центра «Дом Москвы в Минске»-7

Инициатором проведения концерта является Международный благотворительный фонд Юрия Розума в СНГ и ЕС

Соорганизатором мероприятия выступил Культурно-деловой центр «Дом Москвы в Минске» 

Фото предоставлены Фондом исполнителя. 

# Культура # Белорусские исполнители # Юрий Розум

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