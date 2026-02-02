В Москве 2 февраля состоится заседание Совета Министров Союзного государства

От экономики и социальной сферы до интеграционных проектов. Заседание Союзного Совета Министров состоится в Москве сегодня, 2 февраля. В центре внимания – подведение итогов 2025 года и формирование планов на перспективу. Повестка достаточно насыщенная: в ней – 14 вопросов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркивает Александр Лукашенко, сильные суверенные государства – сильный союз, а выбор в пользу интеграции с Россией продиктован самой жизнью.