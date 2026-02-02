В Москве 2 февраля состоится заседание Совета Министров Союзного государства

От экономики и социальной сферы до интеграционных проектов. Заседание Союзного Совета Министров состоится в Москве сегодня, 2 февраля. В центре внимания – подведение итогов 2025 года и формирование планов на перспективу. Повестка достаточно насыщенная: в ней – 14 вопросов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркивает Александр Лукашенко, сильные суверенные государства – сильный союз, а выбор в пользу интеграции с Россией продиктован самой жизнью.
В Москве обсудят два ключевых документа: ход выполнения основных направлений на 2024-2026 годы и проект структуры аналогичного документа до 2030-го. По нынешнему трехлетнему циклу впереди еще значительная часть работы – примерно половина запланированных мероприятий. Поэтому, чтобы отчитаться перед Президентами правительствам и Посткому необходимо более интенсивно подходить к их реализации.
В то же время подготовка новых основных направлений на 2027-2029 годы требует основательного подхода, ведь именно они станут ориентиром для союзной интеграции на ближайшее время. Уже в конце февраля состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, где будут утверждены стратегические решения, определяющие развитие интеграции Беларуси и России. Традиционно решением ВГС на три года утверждаются основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства. Это наша дорожная карта на среднесрочную перспективу.