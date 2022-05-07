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«Благодарна руководству Беларуси». Жительница Израиля нашла предков, убитых во время ВОВ

07 мая 2022 15:01
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Новости Беларуси. Прошлое страны – это прошлое миллионов ее семей. И когда хотя бы одному сердцу не все равно, это способно стать голосом тысяч других людей. Во время расследования дела о геноциде белорусского народа прокуроры вместе с неравнодушными семьями и журналистами смогли найти место захоронения более 800 мирных жителей белорусского Лунинца, зверски убитых в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в этой истории поставили точку, останки предали погребению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точка в истории длиной в 80 лет. Уроженка Лунинца и жительница Израиля Илана Сэла, кажется, впервые может вздохнуть спокойно. Именно ее отец Сандомир Эльпинер из года в год приезжал в Беларусь, чтобы найти могилу всей своей семьи. Дело жизни продолжила дочь. 

«Благодарна руководству Беларуси». Жительница Израиля нашла предков, убитых во время ВОВ-1

Илана Сэла, жительница Израиля, уроженка Лунинца:
Благодарна руководству Беларуси, Бреста и Лунинца за то, что мы можем приехать сюда, зажечь свечи, положить цветок. Приехать с детьми и внуками. Рассказать и показать, как они мирно жили до 1941 года. И какую ужасную смерть прошла наша семья. Они должны это знать и помнить.

Нет ничего ценнее, чем когда торжествует правда. Даже спустя годы. Прокурорский выверенный подход помог найти урочище Мочуло и стать голосом более 800 жертв, сто из которых дети. 

22 зверски сожженные деревни. В Лунинце перезахоронили останки более 800 человек времен ВОВ – подробнее здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Илана Сэла # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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