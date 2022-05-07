«Благодарна руководству Беларуси». Жительница Израиля нашла предков, убитых во время ВОВ

Новости Беларуси. Прошлое страны – это прошлое миллионов ее семей. И когда хотя бы одному сердцу не все равно, это способно стать голосом тысяч других людей. Во время расследования дела о геноциде белорусского народа прокуроры вместе с неравнодушными семьями и журналистами смогли найти место захоронения более 800 мирных жителей белорусского Лунинца, зверски убитых в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в этой истории поставили точку, останки предали погребению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точка в истории длиной в 80 лет. Уроженка Лунинца и жительница Израиля Илана Сэла, кажется, впервые может вздохнуть спокойно. Именно ее отец Сандомир Эльпинер из года в год приезжал в Беларусь, чтобы найти могилу всей своей семьи. Дело жизни продолжила дочь.