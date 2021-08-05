Девушки не выдерживали и плакали. Почему эта белоруска решила служить в армии?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Сталкивались ли вы в своей жизни с мнением окружающих либо в каком-то споре участвовали, когда вам говорили: «Зачем тебе это надо? Это совсем не твое, одумайся»?

Светлана Капустина, военнослужащая сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Я очень часто с таким встречалась. Даже когда проходила испытание на право награждения нагрудным знаком «Доблесть и мастерство», мне почти все говорили, что это неженское дело, не стоит начинать, это сугубо мужская направленность. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Это вас больше подстегивало или огорчало?

Светлана Капустина:

Я бы сказала, что наоборот. Мне хотелось доказать, что женщины тоже могут это все освоить. За шесть лет службы в армии я общалась со многими людьми. Были мужчины, которые говорили, что это вполне нормальная профессия для женщин, потому что есть штабные работники. Женщина более усидчивая, аккуратная. На должностях, которые требуют именно этих качеств, женщины ценятся. Руководители стараются взять на эту должность женщину, потому что нужна аккуратность, четкость, все должно лежать по полочкам, знать, где найти необходимую документацию. А есть должности, которые, наоборот, подразумевают мужскую деятельность. Там, где нужно общаться с личным составом, руководить, бегать, на огневые ходить. Постоянно находиться с ними, 24 часа в сутки.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вам не кажется, что именно работа в мужском коллективе – это ежедневное преодоление себя и стереотипов, что ты девушка, у тебя это не получится? И ты каждый день приходишь на работу и доказываешь: несмотря на то, что я девушка, я все равно наравне с вами. Как в вашем коллективе? Мужчины вас поддерживают или, наоборот, вам никаких поблажек? Светлана Капустина:

Трудно было достигнуть того, чтобы тебя уважали, чтобы именно на моей должности понимали, что я готова, ответственная, смогу выполнить даже мужскую работу. Я доказываю, что я не девушка, а, в первую очередь, военнослужащий, на которого можно положиться, даже довольно мужскую работу доверить. Я шла в армию и понимала, что жду совершенно другого. Я не хочу быть там девушкой, хочу быть военнослужащим, выполнять определенные задачи, чтобы мужчины относились ко мне как к специалисту, военнослужащему, но не как к женщине. Алеся Лакина:

Сразу так начали относиться?