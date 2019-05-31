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«Девственность в 18 лет. Это уже рассматривается как некий дефект личности. То есть идёт подмена моральных ценностей»

31 мая 2019 13:42
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Своё мнение генеральный секретарь БОКК высказала в программе «В обстановке мира».

«Девственность в 18 лет. Это уже рассматривается как некий дефект личности. То есть идёт подмена моральных ценностей»-1

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
Мне очень понравилось сравнение «помазать зелёнкой ранку». Вот очень хорошее сравнение, потому что есть такой принцип в медицине, он, наверное, применим и к журналистам – прежде всего, не навреди». Как «нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся, нам милосердие даётся, как нам даётся благодать». И я – не журналист, но, как человек, который постоянно работает с информационным пространством, особенно то, что сегодня называется мессенджеры, другие каналы, так сказать, быстрой связи, и особенно вот общественная организация, которая, по сути дела, распространяет свою информацию, собирает волонтёров через быстрые каналы связи, и те комментарии, которые мы сегодня собираем, тоже можно отследить, какие тенденции происходят в информационном пространстве. Будь то отклик на какую-то акцию, на публикацию, связанную (я буду говорить исключительно в контексте общественной организации Красного Креста). И вот то, что вы говорили, волнует – выступления были ведущих журналистов, и социологов, и политиков – сегодня, действительно, отмечают даже на уровне глобальной встречи вот идёт подготовка к 33-ей Международной конференции движения Красного Креста, которая пройдёт в декабре в Женеве.

Один из проблемных моментов, который выносится на обсуждение этой конференции, это глобальный кризис доверия. Это отмечается не только в отношении журналистов, которые излагают свою точку зрения, и потом их начинают распинать – или под никами, или анонимные, или уже заявленные комментаторы действа либо точки зрения. Сегодня такая же ситуация идёт даже по отношению к доброделанию.

То есть сегодня подмена неких ценностей, когда начинаем смеяться: «Почему ты?..», – самая любимая тема – девственность в 18 лет. Да? Это уже начинает многих смущать и рассматривается как некий дефект личности. То есть идёт подмена моральных ценностей. Вот подача вот того суррогата, привычного уже нового какого-то образа, который не вкладывается в рамки наших традиционных ценностей. Может быть, в этом тоже имеет момент, может быть, где-то подсознательный или сознательный уход и кризис вот этого доверия.

# СМИ Беларуси # общество # Ольга Мычко

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