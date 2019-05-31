«В любом развитом государстве интересы индивидуума, каждого человека, его права должны быть в центре внимания»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко пообщался с руководителями конституционных судов ряда зарубежных стран. Президент особо отметил участие в форуме Европейской комиссии за демократию через право – это независимый консультативный орган Совета Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск готов продолжать конструктивное сотрудничество. Среди участников встречи и первый заместитель председателя венецианской комиссии.
Александр Лукашенко: «Для народа главное – мир и стабильность, и право должно на это работать»
Беларусь активно сотрудничает с этим европейским комитетом с 1994 года. Стороны часто обмениваются опытом на международных площадках. Так, в последние годы регулярно проводятся совместные конференции.
Хёрдис Кьерульф-Торгейрсдоттир, первый заместитель председателя венецианской комиссии:
Беларусь – это демократическое, социальное, правовое государство. И крайне важно, чтобы в таком государстве обеспечивалось верховенство права и защита прав человека. Дело в том, что в любом развитом государстве интересы индивидуума, каждого человека, его права должны быть в центре внимания. Это сердце демократии.
На встрече глава государства особо подчеркнул актуальность вопросов права, их важность для создания справедливого общества, в котором каждый гражданин – под надежной защитой государства.