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«В любом развитом государстве интересы индивидуума, каждого человека, его права должны быть в центре внимания»

31 мая 2019 13:40
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Новости Беларуси.  Александр Лукашенко пообщался с руководителями конституционных судов ряда зарубежных стран. Президент особо отметил участие в форуме Европейской комиссии за демократию через право – это независимый консультативный орган Совета Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В любом развитом государстве интересы индивидуума, каждого человека, его права должны быть в центре внимания»-1

Минск готов продолжать конструктивное сотрудничество. Среди участников встречи и первый заместитель председателя венецианской комиссии.

Александр Лукашенко: «Для народа главное – мир и стабильность, и право должно на это работать»

Беларусь активно сотрудничает с этим европейским комитетом с 1994 года. Стороны часто обмениваются опытом на международных площадках. Так, в последние годы регулярно проводятся совместные конференции.

«В любом развитом государстве интересы индивидуума, каждого человека, его права должны быть в центре внимания»-4

Хёрдис Кьерульф-Торгейрсдоттир, первый заместитель председателя венецианской комиссии:
Беларусь – это демократическое, социальное, правовое государство. И крайне важно, чтобы в таком государстве обеспечивалось верховенство права и защита прав человека. Дело в том, что в любом развитом государстве интересы индивидуума, каждого человека, его права должны быть в центре внимания. Это сердце демократии.

«В любом развитом государстве интересы индивидуума, каждого человека, его права должны быть в центре внимания»-7

На встрече глава государства особо подчеркнул актуальность вопросов права, их важность для создания справедливого общества, в котором каждый гражданин – под надежной защитой государства.

# Права человека # общество # Хёрдис Кьерульф-Торгейрсдоттир # Фотофакт

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