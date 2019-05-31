«В любом развитом государстве интересы индивидуума, каждого человека, его права должны быть в центре внимания»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко пообщался с руководителями конституционных судов ряда зарубежных стран. Президент особо отметил участие в форуме Европейской комиссии за демократию через право – это независимый консультативный орган Совета Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск готов продолжать конструктивное сотрудничество. Среди участников встречи и первый заместитель председателя венецианской комиссии. Александр Лукашенко: «Для народа главное – мир и стабильность, и право должно на это работать» Беларусь активно сотрудничает с этим европейским комитетом с 1994 года. Стороны часто обмениваются опытом на международных площадках. Так, в последние годы регулярно проводятся совместные конференции.

Хёрдис Кьерульф-Торгейрсдоттир, первый заместитель председателя венецианской комиссии:

Беларусь – это демократическое, социальное, правовое государство. И крайне важно, чтобы в таком государстве обеспечивалось верховенство права и защита прав человека. Дело в том, что в любом развитом государстве интересы индивидуума, каждого человека, его права должны быть в центре внимания. Это сердце демократии.