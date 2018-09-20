Девайс, который определяет готовность к тренировке, и ещё 2 примера успешных белорусских IT-стартапов

Мир развивается настолько стремительно, что не успеваешь заметить, как вчерашние блинчики превратились в панкейки, обычный свитер уже модно именуют свитшотом, а бизнес-проект называют стартапом. И если с первыми двумя все очень просто, то со стартапом гораздо интереснее. Так что это такое? Евгений Пугач, директор стартап-хаба:

Стартап – это, простым языком, начинающая компания. Компания с очень краткой ещё операционной историей.

Нельзя назвать стартапом, например, открытие булочной или зоомагазина. Это уже давно придумано. Особенностью стартапа и отличием от обычного бизнеса является уникальная идея. Придумали что-то особенное? Тогда немедленно действуйте. Евгений Пугач:

В первую очередь рекомендую загуглить, есть ли такая идея, реализована она или не реализована. Можно прийти в такое место, как наше, какой-то стартап-хаб, какой-то коворкинг и пообщаться с другими людьми, найти себе команду.

Делать ставку на то, в чем разбираешься – вот залог успешной идеи для стартапа. Этим принципом руководствовался и Тимофей Липский: в прошлом мужчина занимался вольной борьбой и фитнесом.

Опираясь на свой опыт, Тимофей создал девайс для спортсменов, который позволяет после снятия ЭКГ определять степень усталости и периоды, когда организм начинает восстанавливаться после физических и эмоциональных нагрузок. Анастасия Ковалева-Геливер, руководитель отдела развития продукта:

Основная суть продукта в том, чтобы предоставить обоснованные сведения о том, когда спортсмен или любой другой занимающийся человек готов к следующей тренировке. И мы, таким образом, решаем проблему некомпетентных тренеров.

Специалисты отмечают, что у всех людей есть потенциал придумывать уникальные идеи для будущего стартапа. Достаточно взглянуть на простые вещи под другим углом. У создателей сервиса по поиску врачей получилось. Этот проект помогает записаться в режиме онлайн к нужному специалисту: достаточно зайти на сайт, выбрать доктора, удобное время для приёма и оценить стоимость. Сергей Атанасов, сооснователь сервиса по поиску врачей:

Частная медицина – немножко другой процесс. И мы посчитали, почему бы нам не сделать этот процесс более прозрачным для людей. Когда мы платим, мы хотим знать: зачем мы платим, кому платим и, соответственно, это должно вызывать некий уровень доверия пользователя.

Елена в свои 27 в стартап-мире – не новичок. Четыре месяца назад девушка вместе со своей командой разработала уникальное мобильное приложение: оно помогает рисунку на бумаге от руки за считанное время появляться на смартфоне в виде виртуального изображения. Елена Малютина, стартапер:

Я работаю проектировщиком – это проектирование сайтов, приложений. И я поняла, что очень много операций можно автоматизировать и, тем самым, процесс создания продукта уменьшить раза в два.

Для Дарьи этот стартап – первый, но очень удачный. Проект приносит доход и пользуется спросом пока только в нашей стране и России, но в планах у ребят за год выйти на рынок Казахстана, Украины, а в будущем – и СНГ. Дарья Данилова, стартапер:

Мы помогаем компаниям из одного интерфейса сделать так, чтобы в каждом источнике всегда была актуальная информация, а если пользователь пишет им отзыв, они сразу об этом узнавали и могли на это отреагировать.