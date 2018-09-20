«Ваши достижения – предмет гордости и основа построения сильных евразийских государств». Александр Лукашенко – руководителям академий наук стран СНГ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Четверть века назад академии молодых независимых республик объединились с целью сберечь лучшее наследие советского прошлого. Сегодня ваши достижения – предмет гордости и основа построения сильных евразийских государств. Все эти годы вы успешно трудитесь на благо своих народов и сотрудничаете, оставаясь верными науке. Своим примером показываете, что ее предназначение – быть выше геополитических интересов и способствовать консолидации общества, сохранению мира на Земле.