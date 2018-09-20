Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • «Ваши достижения – предмет гордости и основа построения сильных евразийских государств». Александр Лукашенко – руководителям академий наук стран СНГ

«Ваши достижения – предмет гордости и основа построения сильных евразийских государств». Александр Лукашенко – руководителям академий наук стран СНГ

20 сентября 2018 08:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Руководители академий наук стран СНГ 20 сентября собираются в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь принимает сессию Международной ассоциации академий наук.

25-лет объединение является интеграционной площадкой прогрессивной мысли.

С юбилеем участников ассоциации поздравил Президент Беларуси.

«Ваши достижения – предмет гордости и основа построения сильных евразийских государств». Александр Лукашенко – руководителям академий наук стран СНГ-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Четверть века назад академии молодых независимых республик объединились с целью сберечь лучшее наследие советского прошлого. Сегодня ваши достижения – предмет гордости и основа построения сильных евразийских государств. Все эти годы вы успешно трудитесь на благо своих народов и сотрудничаете, оставаясь верными науке. Своим примером показываете, что ее предназначение – быть выше геополитических интересов и способствовать консолидации общества, сохранению мира на Земле.

# Белорусская наука # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Инспектор таможни о своей работе: «Это очень престижно, ты всегда при погонах и с хорошим настроением»
20 сентября 2018 08:13

Инспектор таможни о своей работе: «Это очень престижно, ты всегда при погонах и с хорошим настроением»

«Эта помощь востребована». В Лоевской больнице провели приём пациентов и мастер-классы для коллег ведущие специалисты Гомельской области
20 сентября 2018 07:22

«Эта помощь востребована». В Лоевской больнице провели приём пациентов и мастер-классы для коллег ведущие специалисты Гомельской области

Более 150 специалистов мирового уровня приедут в Минск на Форум по разрешению юридических споров в странах Восточной Европы
20 сентября 2018 06:37

Более 150 специалистов мирового уровня приедут в Минск на Форум по разрешению юридических споров в странах Восточной Европы