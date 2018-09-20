Горькая тыква и китайские огурцы. Как дизайнер переехал из Пекина в белорусскую деревню и стал фермером

Вероника Кудринецкая, корреспондент СТВ:

От Минска до Воложина 79 километров. Отправляемся в путь, чтобы встретиться с Вэнь Сюэчжэнем. Расстояние не такое уж и далёкое, по сравнению с тем, сколько преодолел герой, чтобы осуществить свою мечту.

Знакомьтесь, это Лунь. Так родные и друзья называют Вэнь Сюэчжэня. Молодой человек родом из Пекина, но уже четыре года живет в белорусской деревне Пряльники под Воложином.