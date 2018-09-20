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Горькая тыква и китайские огурцы. Как дизайнер переехал из Пекина в белорусскую деревню и стал фермером

20 сентября 2018 09:25
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Вероника Кудринецкая, корреспондент СТВ:
От Минска до Воложина 79 километров. Отправляемся в путь, чтобы встретиться с Вэнь Сюэчжэнем. Расстояние не такое уж и далёкое, по сравнению с тем, сколько преодолел герой, чтобы осуществить свою мечту.

Знакомьтесь, это Лунь. Так родные и друзья называют Вэнь Сюэчжэня. Молодой человек родом из Пекина, но уже четыре года живет в белорусской деревне Пряльники под Воложином.

Горькая тыква и китайские огурцы. Как дизайнер переехал из Пекина в белорусскую деревню и стал фермером-1

Вэнь Сюэчжэнь, фермер:
Я тут учился. Это место мне очень нравится. Мне очень нравится природа.

Горькая тыква и китайские огурцы. Как дизайнер переехал из Пекина в белорусскую деревню и стал фермером-4

Аграрного образования у китайского фермера нет. Секреты сельского хозяйства парень постигал с дипломом дизайнера в кармане.

Вэнь Сюэчжэнь:
Первое время не получалось, но сейчас уже потихонечку получается. Покупатели уже есть.

Среди рядов теплиц с баклажанами, горькой тыквой и китайскими огурцами, Лунь находит место и для творчества.

Горькая тыква и китайские огурцы. Как дизайнер переехал из Пекина в белорусскую деревню и стал фермером-7

В помещении бывшей школы совсем скоро планируется открытие музея.

Горькая тыква и китайские огурцы. Как дизайнер переехал из Пекина в белорусскую деревню и стал фермером-10

Здесь уже появились первые экспонаты: печь, радиола, утюг, китайские маски.

Горькая тыква и китайские огурцы. Как дизайнер переехал из Пекина в белорусскую деревню и стал фермером-13

Вэнь Сюэчжэнь:
Собирал в деревне, заказывал мебель у мастера.

Но вернемся на ферму. Со ста двадцатью гектарами земли управиться тяжело даже такому умельцу, как Вэнь. В середине сентября урожай уже собран, но в теплице ещё можно увидеть работников.

Горькая тыква и китайские огурцы. Как дизайнер переехал из Пекина в белорусскую деревню и стал фермером-16

Это местечко на берегу реки Ислочь стало второй родиной для уроженца Поднебесной. Нет здесь городской суеты, присущей двадцатимиллионному мегаполису Пекину. А звуки машин и поездов сменяет пение птиц и гул ветерка в поле. Такая песня больше по душе Вэню Сюэчжэню. Ведь, как гласит китайская мудрость: «Твой дом там, где спокойны твои мысли».

# Сельское хозяйство # общество # Вэнь Сюэчжэнь # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # общество

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