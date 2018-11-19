Детёныш акулы-кошки появился на свет в минском музее океанографии

Одному из зрителей посчастливилось первому увидеть появление акуленка на свет и сообщить об этом сотрудникам центра. Сейчас мобильный музей находится у здания Национальной академии наук, поэтому малыша назвали Академиком.

Новости Беларуси. Детеныш акулы-кошки родился в столичном музее океанографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько месяцев минчане могли наблюдать за процессом в онлайн-трансляции.

Алексей Азаров, директор Центра океанографии:

Чувствует себя хорошо, активный. Из яйца вылез потому, что ему стало тесно. Сейчас помещен в хорошие условия.

Уже подготовлен аквариум для акулят большой площадью дна: практически 1,2х1 метр. Мы там воду тестируем. Если всё будет нормально, то через недельку-полторы акулята перейдут в большой аквариум.

Яйца акулы-кошки доставили в Минск из Калининградского музея мирового океана. Российские специалисты уже поздравили белорусских коллег с пополнением. К слову, в аквариуме взрослые особи таких рыб достигают полуметра в длину.