«Придётся на полгода выпасть из социального мира». Как не бояться идти служить в армию?

Андрей наслаждается романтической прогулкой в последний раз, в последний раз в гражданском. В ближайшие полтора года любоваться столичными красотами в компании дамы сердца в любое удобное время для молодого человека будет возможным разве что во сне. И мысль о дистанционном контакте с внешним миром для призывника безрадостна.

Отработать долг перед Родиной – дело святое! Но всё чаще расстаться с гражданскими буднями новобранцам становится труднее. Волну переживаний поднимает воинская служба и перед новоиспечёнными студентами.

Страх не вписаться в мужской коллектив, не оправдать чьих-то надежд и не завоевать авторитет у товарищей, старших по званию, часто на корню отбивает желание служить у будущих бойцов. Богатая фантазия нередко рисует удручающие картины, не существующей реальности.

Марина Прохорова, психолог:

Служа в армии, человек может продолжать самообразовываться, как-то развиваться, стать внутренне сильнее, найти в себе опору. Служба в армии молодому человеку может помочь обрести веру в себя.