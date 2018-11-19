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«Придётся на полгода выпасть из социального мира». Как не бояться идти служить в армию?

19 ноября 2018 09:46
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Андрей наслаждается романтической прогулкой в последний раз, в последний раз в гражданском. В ближайшие полтора года любоваться столичными красотами в компании дамы сердца в любое удобное время для молодого человека будет возможным разве что во сне. И мысль о дистанционном контакте с внешним миром для призывника безрадостна.

«Придётся на полгода выпасть из социального мира». Как не бояться идти служить в армию?-1

Отработать долг перед Родиной – дело святое! Но всё чаще расстаться с гражданскими буднями новобранцам становится труднее. Волну переживаний поднимает воинская служба и перед новоиспечёнными студентами.

«Придётся на полгода выпасть из социального мира». Как не бояться идти служить в армию?-4

Страх не вписаться в мужской коллектив, не оправдать чьих-то надежд и не завоевать авторитет у товарищей, старших по званию, часто на корню отбивает желание служить у будущих бойцов. Богатая фантазия нередко рисует удручающие картины, не существующей реальности.

«Придётся на полгода выпасть из социального мира». Как не бояться идти служить в армию?-7

Марина Прохорова, психолог:
Служа в армии, человек может продолжать самообразовываться, как-то развиваться, стать внутренне сильнее, найти в себе опору. Служба в армии молодому человеку может помочь обрести веру в себя.

«Придётся на полгода выпасть из социального мира». Как не бояться идти служить в армию?-10

Именно в армии формируется мужской характер и жизненные ориентиры настоящего защитника не только отечества, но и собственной жизни!

# Консультация психолога # общество # Андрей Малейко # Марина Прохорова # Фотофакт # общество

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