Ракетчики и артиллеристы Беларуси отмечают профессиональный праздник 19 ноября

Новости Беларуси. 19 ноября в одном из старейших родов войск Беларуси отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно ракетчики и артиллеристы в годы Великой Отечественной войны внесли значительный вклад в разгром противника.

В последнее время в ракетных войсках и артиллерии значительно возросла скорость модернизации и принятия на вооружение новых образцов техники. Гордость – отечественные установки со звучным названием «Полонез».

Только в 2018 году с воинскими частями и подразделениями этого рода войск проведено более 380 тактических учений и контрольных занятий по специальной подготовке с боевой стрельбой.