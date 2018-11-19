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Ракетчики и артиллеристы Беларуси отмечают профессиональный праздник 19 ноября

19 ноября 2018 11:26
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Новости Беларуси. 19 ноября в одном из старейших родов войск Беларуси отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно ракетчики и артиллеристы в годы Великой Отечественной войны внесли значительный вклад в разгром противника.

Ракетчики и артиллеристы Беларуси отмечают профессиональный праздник 19 ноября-1

Ракетчики и артиллеристы Беларуси отмечают профессиональный праздник 19 ноября-3

Ракетчики и артиллеристы Беларуси отмечают профессиональный праздник 19 ноября-5

В последнее время в ракетных войсках и артиллерии значительно возросла скорость модернизации и принятия на вооружение новых образцов техники. Гордость – отечественные установки со звучным названием «Полонез».

Только в 2018 году с воинскими частями и подразделениями этого рода войск проведено более 380 тактических учений и контрольных занятий по специальной подготовке с боевой стрельбой.

Ракетчики и артиллеристы Беларуси отмечают профессиональный праздник 19 ноября-8

Ракетчики и артиллеристы Беларуси отмечают профессиональный праздник 19 ноября-10

Ракетчики и артиллеристы Беларуси отмечают профессиональный праздник 19 ноября-12

Ракетчики и артиллеристы Беларуси отмечают профессиональный праздник 19 ноября-14

Ракетчики и артиллеристы Беларуси отмечают профессиональный праздник 19 ноября-16

Ракетчики и артиллеристы Беларуси отмечают профессиональный праздник 19 ноября-18

Ракетчики и артиллеристы Беларуси отмечают профессиональный праздник 19 ноября-20

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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