Рождественская ярмарка на Октябрьской площади в Минске будет выглядеть по-новому

Новости Беларуси. Торговые ряды на главной рождественской ярмарке в Минске этой зимой будут выглядеть совершенно по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К установке готовят более десятка павильонов в виде стеклянных сот.

С 20 декабря на Октябрьской площади можно будет не только купить подарки, угоститься горячими блинами, свежей выпечкой, глинтвейном, но и просто весело провести время.

12 новых павильонов в виде сот, в которых будем представлять продукцию: сувенирную – в четырех павильонах и свою готовую продукцию традиционно белорусской кухни – в восьми павильонах. Поэтому приглашаем вех минчан воочию убедиться.

Андрей Улезло, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома: В текущем году хотим удивить минчан и гостей столицы – будет предложена новая концепция торговли на Октябрьской площади.

С 15 декабря у Дворца спорта развернется традиционный «Калядны кiрмаш». В новогоднюю ночь он будет работать до самого утра.

Что касается торговли в целом, уже сейчас известно о проведении более 2,5 тысяч различных акций со скидками. К ним присоединятся как крупные торговые сети, так и маленькие магазинчики.

Новогодние ели на улицах и гирлянды на прилавках. Кому выгоден предновогодний ажиотаж в начале ноября?