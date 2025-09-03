Минск пришёл в ШОС всерьёз и надолго – эксперты

Итак, многополярность в мире уже наступила. Этот факт в ходе саммита ШОС озвучил Александр Лукашенко. И не согласиться с ним не смогли даже западные издания, которые, освещая данное мероприятие, привычно проводят линию, разделяя на «своих» и «чужих», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Да, изначально «шанхайская пятерка» задумывалась как противовес США, объединяла ближайших соседей в Азии. Сегодня география организации куда более обширна, а основная цель – укрепление мира. Через многопрофильное сотрудничество, прежде всего – экономическое. Основные драйверы для ШОС в этом контексте – сопряжение национальных стратегий развития стран-участниц, совместные масштабные проекты, увеличение доли нацвалют во взаимных расчетах. Эта тема широко звучала в ходе заседания глав государств. По его итогам была подписана Тяньцзиньская декларация. В ней порядка 25 положений, которые, во-первых, подтверждают единство взглядов лидеров на ключевые глобальные вопросы, во-вторых, определяют дальнейший путь развития ШОС и не только. Так, 25-й саммит уже назвали не дипломатической встречей, а форумом, ориентированным на конкретные действия. Прямолинейность или открытость саммита также показательна.

Встреча прошла на фоне конфликта в Украине, глобальной экономической перестройки, попыток западного блока изолировать Беларусь и Россию. И продемонстрировала сплоченность стран-участниц. О многом говорит в том числе сближение Китая и Индии после многих лет пограничных столкновений, а также укрепление позиций нашей страны в качестве партнера Китая. Это тот самый здоровый прагматизм на благо всего мира. Дин Ифань, Старший научный сотрудник Института глобального управления и развития при Народном университете Китая:

Беларусь занимает ключевое место для Китая, особенно в системе грузовых экспресс-перевозок между КНР и Европейским союзом. Беларусь находится в точке разворота маршрута, именно здесь составы меняют колею. Для этого и был создан совместный индустриальный парк «Великий камень». И в этом смысле, я уверен, Беларусь и дальше будет играть существенную роль, страна выступает настоящим мостом, соединяющим эти два пути.

Минск пришел в ШОС всерьез и надолго, констатируют эксперты. Сотрудничество в рамках организации Президент назвал стратегическим. Выгодно оно не только для нас. Находясь на западном рубеже, ШОС мы не только удобны с транспортно-логистической точки зрения, но, что важнее, как донор региональной стабильности. Минск неоднократно становился местом для мирных переговоров, вносит вклад в обеспечение безопасности и сегодня. ОБСЕ со своими задачами не справляется, и мы предлагаем перезапуск Хельсинского процесса. Безопасность должна быть бесшовной и неделимой, неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Создание механизма неделимой безопасности в Евразии. Беларусь на сей счет предложила свою точку зрения. Мы предложили разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в текущем веке и видим именно ШОС в качестве одной из основных площадок для обсуждения данной инициативы. Беларусь приветствует работу по созданию универсального центра ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности и антинаркотического центра ШОС. Необходимо сделать все возможное, чтобы названные структуры начали функционировать в ближайшее время.

В следующем году ШОС исполнится 25 лет. И сегодня это крупнейшая в мире международная организация – с точки зрения общей территории, демографии и ресурсного потенциала. Однако время ускоряется, международная среда меняется стремительно и кардинально. ШОС необходимо идти в ногу со временем и быть не просто местом встречи, но площадкой, где вопросы реально решаются. Сегодня «шанхайская семья» идет именно этим путем, причем успешно. Как отмечают эксперты, предстоит только усилить внутреннюю координацию. Конечно, для этого необходимо доверие между странами-участницами. Примером служит, например, Союзное государство, а также всепогодное сотрудничество Беларуси и КНР.