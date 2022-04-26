«Детям очень нравится бассейн». В минской школе № 204 обучают основам водных видов спорта

Почувствовать себя олимпийским чемпионом и стать лучшим в своем деле – больше чем просто мечта. В настоящей жемчужине Московского района (204-й школе) заветные грезы становятся явью. Тут ребята не только постигают азы точных наук, но и профессионально учатся плавать.

Светлана Банецкая, директор СШ № 204 г. Минска:

Те ребята, которые работают у нас инструкторами по плаванию, – все мастера спорта, двое из них бывшие спортсмены белорусской сборной по водному поло. К нашим тренерам хотят попасть, даже взрослые есть группы. На сегодня у нас 75 групп. Одно из направлений, которое в явном топе у школьников, – водное поло. Азарт и командный дух заряжают на победу.

Александр Харлап, тренер по водному поло:

Дети у нас занимаются с возраста 7 лет при условии, что они умеют держаться на воде. Тренировки у нас проходят в бассейне на 25 метров в глубокой части, дети у нас не стоят на дне, очень серьезная нагрузка идет, прорабатываются все группы мышц ног. Есть упражнения с мячом, которые позволяют ребенку исправлять свою осанку.

Пара точных ударов – ритм тренировки задан. Группа юных спортсменок, подобно русалкам, виртуозно кружится на водной глади. Синхронное плавание – красота и невероятное трудолюбие в одном флаконе.

Ксения Мухо, тренер по синхронному плаванию:

Занимаемся для удовольствия, для развития детей, мы принимаем всех, отбора нет, так как спорт профессиональный по здоровью или другим причинам не всем доступен. Мы развиваем силу, гибкость, координационные способности, командный дух присутствует. А этот вид плавания решит проблемы со спиной на раз-два. Грация и лебединая осанка – ваш гарантированный результат. Вода действительно исцеляет.

Виктория Бандарчик, тренер по плаванию:

Задачи коррекционного плавания заключаются в том, чтобы разгрузить позвоночник, увеличить силу и тонус мышц, укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную системы, корректировать плоскостопие. Погружаться в изучение нового материала под руководством заботливых педагогов легко. Ведь даже тот, кто с водой на «вы», здесь превращает давнего врага в главного союзника.