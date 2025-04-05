Захарова назвала оскорблением выдворение Беларуси и РФ с памятных мероприятий в честь 80-летия Победы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на рекомендацию МИД ФРГ отказать в приглашении представителям России и Беларуси на мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне. Об этом пишет РИА Новости.

Издание Berliner Zeitung, ссылаясь на содержание закрытого документа МИД Германии, передает, что недопустимо приглашать представителей Российской Федерации и Республики Беларусь на федеральные, региональные и иные мероприятия. У учреждений есть возможность применять «право выдворения по своему усмотрению».

Как отмечает Захарова, сама по себе ситуация выдворения русских с мероприятий в честь Победы идейными наследниками и прямыми потомками гитлеровских палачей представляется вопиющим оскорблением. Если подобные факты будут установлены по отношению к русским, белорусам, бывшим советским гражданам, евреям, то «иначе как возрождением нацизма это назвать будет нельз», подчеркнула дипломат.