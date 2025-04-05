Аллею Памяти заложили в Минске представители всех городов-героев Беларуси и России

Аллею Памяти заложили в Минске представители всех городов-героев. Эта весенняя акция приурочена к предстоящему юбилею Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Мурманска, Смоленска, Тулы, Керчи, Новороссийска и Севастополя – некоторые из участников акции преодолели немалое расстояние, чтобы оказаться на белорусской земле. В парке Победы пустят корни саженцы дуба. Именно эти деревья выбрали в качестве символа мощи и выносливости.

Александра Мазур, участница молодежного форума «‎Наследники Великой Победы‎» (Москва): Когда мы садили деревья, мы понимали, что мы дарим новую жизнь, ростки и новые стебельки, новые листочки, которые будут здесь расти и радовать ребятишек, которые будут бегать около этих деревьев. В этом смысл, чтобы наша жизнь продолжалась.

Владислав Богачев, участник молодежного форума «‎Наследники Великой Победы‎» (Севастополь):

Мы приехали с целью рассказать про наш город-герой, город Севастополь. Великая Отечественная война началась с нападения именно на наш город. 250 дней длилась оборона. Не могли долго взять Севастополь. И была впервые применена пушка «Дора», которая стреляла на расстоянии 45 километров со снарядами 7 тонн. И даже с ней немцы долго не могли взять наш город.

Закладка аллеи завершила международный форум «‎Наследники Великой Победы‎». За 4 дня его участники посетили знаковые места в Беларуси – Курган Славы, Хатынь, Брестскую крепость. На родину участники увезут статуэтки, наполненные землей из всех городов-героев.