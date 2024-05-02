В центре Минска появилось 40-метровое панно ко Дню Победы

Новости Беларуси. Минск преобразился ко Дню Победы. Так, в центре столицы появилось 40-метровое панно. Каждый из 8 тысяч разноцветных флажков связан вручную. Они скреплены таким образом, что создают иллюзию живой картины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А на площадке у Дворца Республики установлены масштабные панно и флаговые конструкции. Здесь же разместилась выставка под открытым небом. На ней представлены архивные документы, посвященные наступательной операции «Багратион».

Анастасия Павлова:

Очень нравится, среди этой зелени очень красиво гармонируют флажки, нам нравится. Мы планируем на городские гулянья, если они будут, мы еще не смотрели программу, и обязательно салют, без салюта у нас не проходит ни одно 9 Мая.

Акцент в оформлении города сделан на историческую хронику. Для разных локаций выбрана своя тематика. Концепция была разработана совместно с музеем истории Великой Отечественной войны.