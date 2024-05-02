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В центре Минска появилось 40-метровое панно ко Дню Победы

02 мая 2024 18:03
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Новости Беларуси. Минск преобразился ко Дню Победы. Так, в центре столицы появилось 40-метровое панно. Каждый из 8 тысяч разноцветных флажков связан вручную. Они скреплены таким образом, что создают иллюзию живой картины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В центре Минска появилось 40-метровое панно ко Дню Победы-1

А на площадке у Дворца Республики установлены масштабные панно и флаговые конструкции. Здесь же разместилась выставка под открытым небом. На ней представлены архивные документы, посвященные наступательной операции «Багратион».

В центре Минска появилось 40-метровое панно ко Дню Победы-4

Дарья Гулевич:
Постарались, хорошо украсили, очень здесь приятно, атмосферно находиться.

В центре Минска появилось 40-метровое панно ко Дню Победы-7

Анастасия Павлова:
Очень нравится, среди этой зелени очень красиво гармонируют флажки, нам нравится. Мы планируем на городские гулянья, если они будут, мы еще не смотрели программу, и обязательно салют, без салюта у нас не проходит ни одно 9 Мая.

Акцент в оформлении города сделан на историческую хронику. Для разных локаций выбрана своя тематика. Концепция была разработана совместно с музеем истории Великой Отечественной войны.

# Праздничные даты # общество # Новости Минска и Минской области

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