В Минской области завершили сев яровых зерновых – что осталось?

Ускорить темпы посевной кампании и дисциплинированно подходить к работе. Такую задачу перед аграриями поставил глава государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. При использовании высокопродуктивных сортов растений и современных технологиях можно работать в полтора и даже в два раза эффективнее. Так, в Минской области сев яровых зерновых уже завершили. Сейчас активно занимаются кукурузой. В этом сезоне необходимо посеять 250 тысяч гектаров. Уже освоена треть площадей. Под особым контролем и кормозаготовка. Тему продолжит Анна Куртасова.

Проверка техники – важный этап полевых работ. Только после этого механизаторы приступают к севу. Сергей Коротченя только недавно работал на полях с яровыми зерновыми, а уже вносит семена кукурузы. Темп задан высокий.

Сергей Коротченя, механизатор сельхозпредприятия «Талица-Агро»:

Зерновые сеяли, траву сеяли – все сеяли. Как обычно, каждый сезон так начинается. Прежде чем ехать в поле, посмотреть, чтобы было все нормально. Тогда выезжаем из мехдвора.

Царица полей в сельхозпредприятии «Талица-Агро» займет 1 260 гектаров. Часть пойдет на зерно. Остальная – более 800 гектаров – на силосную массу.