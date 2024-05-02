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В Минской области завершили сев яровых зерновых – что осталось?

02 мая 2024 18:04
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Ускорить темпы посевной кампании и дисциплинированно подходить к работе. Такую задачу перед аграриями поставил глава государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. При использовании высокопродуктивных сортов растений и современных технологиях можно работать в полтора и даже в два раза эффективнее. Так, в Минской области сев яровых зерновых уже завершили. Сейчас активно занимаются кукурузой. В этом сезоне необходимо посеять 250 тысяч гектаров. Уже освоена треть площадей. Под особым контролем и кормозаготовка.

Тему продолжит Анна Куртасова.

В Минской области завершили сев яровых зерновых – что осталось?-1

Проверка техники – важный этап полевых работ. Только после этого механизаторы приступают к севу. Сергей Коротченя только недавно работал на полях с яровыми зерновыми, а уже вносит семена кукурузы. Темп задан высокий.

В Минской области завершили сев яровых зерновых – что осталось?-4

Сергей Коротченя, механизатор сельхозпредприятия «Талица-Агро»:
Зерновые сеяли, траву сеяли – все сеяли. Как обычно, каждый сезон так начинается. Прежде чем ехать в поле, посмотреть, чтобы было все нормально. Тогда выезжаем из мехдвора.

В Минской области завершили сев яровых зерновых – что осталось?-7

Царица полей в сельхозпредприятии «Талица-Агро» займет 1 260 гектаров. Часть пойдет на зерно. Остальная – более 800 гектаров – на силосную массу.

В Минской области завершили сев яровых зерновых – что осталось?-10

Анна Куртасова, корреспондент:
Чтобы приступить к севу кукурузы, аграрии ждали оптимальную погоду. Как только почва прогрелась до восьми градусов, техника сразу вышла в поле. Пока семена вносят на одном поле. Параллельно ведется подготовка почвы на других участках. Например, здесь нужно освоить 40 гектаров.

Подробнее в видео.

# Посевная кампания # общество # Анна Куртасова

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