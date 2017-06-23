Детские лагеря в Беларуси – как проверяют и сколько стоит путёвка: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Беззаботные каникулы детей – это забота, а, точнее, работа взрослых. Но всегда ли они с ней справляются? Как отправить ребенка в лагерь и при этом не волноваться за его жизнь и здоровье? Кто отвечает за безопасность Вашего чада? И сколько стоят путёвки? Это обсуждали в программе «Открытый разговор» консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь Лариса Емельянчик и главный технический инспектор Белорусского профсоюза работников образования и науки Марина Лесун.

Как отбирают вожатых и воспитателей в детские лагеря?

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