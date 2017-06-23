Путёвка в детский лагерь: сколько стоит и как получить дотацию?

Новости Беларуси. О стоимости путёвок и положенных компенсациях рассказали в программе «Открытый разговор».

Лариса Емельянчик, консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь:

Средняя стоимость путёвки в детский лагерь колеблется, в разных регионах по-разному. К примеру, в Крупском районе Минской области есть лагерь, где стоимость путёвки – 250 рублей, в лагерях, которые находятся на территории района Минского – там стоимость путёвки – 490 рублей, в среднем. Сюда входят средства, направленные на удешевление стоимости путёвки, которые выделяются государством, и в лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней эта дотация составляет 175 рублей.

Илона Волынец, СТВ:

Кто может получить дотацию на путёвку?

Лариса Емельянчик:

На эту дотацию практически у нас в республике могут претендовать все практически дети. Причём, в соответствии с постановлением Совета министров №662, предусмотрен ряд льгот для детей-сирот, детей из опекунских семей, многодетных, неполных, из интернатных учреждений.

Они даже дважды за лето могут побывать в лагере с круглосуточным пребыванием.

Марина Лесун, главный технический инспектор Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Хочу дополнить, что, кроме дотаций государства, всё практически остальное, кроме 10% – в разных регионах по-разному – 10-15 остаётся родительская оплата. Всё остальное компенсирует профсоюз.