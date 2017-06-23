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Почему учителя воспитателем в детском лагере оформляют только на полставки?

23 июня 2017 14:26
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Новости Беларуси. Вопрос от зрителя программы «Открытый разговор».

Марина Лесун, главный технический инспектор Белорусского профсоюза работников образования и науки:
Сейчас, в соответствии с трудовым законодательством, учитель, работающий воспитателем в оздоровительном лагере, имеет право работать в лагере только на полставки, находясь в трудовом отпуске.

Но ведь он находится в лагере круглые сутки.

Значит, как выйти из такой ситуации. Можно руководителю лагеря, либо учредителю заключить с воспитателем гражданско-правовой договор. Оформляться на работу при этом не надо. Режим работы не регулируется. Оплата труда – по договорённости с нанимателем.

Лариса Емельянчик, консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь:
Министерство образования инициировал перед министерством труда и социальной защиты разработку нормативного акта, который бы позволил урегулировать направление педагогических работников на работу.  

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# общество # Детские лагеря в Беларуси

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