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Как отбирают вожатых и воспитателей в детские лагеря?

23 июня 2017 14:26
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Новости Беларуси. Во время рейдов в детских лагерях проверяют техническое состояние корпусов, то, как соблюдают санитарные нормы. Проверяют ли воспитателей, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
Кому мы доверяем безопасность детей?

Лариса Емельянчик, консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь:
Поверьте, самым лучшим работникам. Воспитателем имеет право работать только человек, который имеет педагогическое образование.

Сегодня нет проблемы с укомплектованием оздоровительных лагерей педагогическими кадрами.

С ними предварительно также проводится и соответствующая подготовка, и проводятся курсы повышения квалификации. Кто у нас вожатые? Как правило, это студенты педагогических ВУЗов, которые проходят или практику в оздоровительном лагере, или просто работают, так скажем, по зову сердца – уже там 4-5-ый курс, они имеют полное право работать вожатым. 

Детские лагеря в Беларуси – как проверяют и сколько стоит путёвка?

# общество # Детские лагеря в Беларуси

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