Отправляемся в поход. Что всегда должно быть в рюкзаке у туриста?

Планируете отправиться в поход? Опытные туристы знают, насколько важен правильно собранный туристический рюкзак. Лишнего быть не должно. Сегодня о том, что важно взять с собой в путешествие. Выбираем рюкзак.
Планируете отправиться в поход? Опытные туристы знают, насколько важен правильно собранный туристический рюкзак. Лишнего быть не должно. Сегодня о том, что важно взять с собой в путешествие. Выбираем рюкзак.
Анна Белькович, организатор пеших походов с собаками:
Рюкзак такого плана без крепления на поясе нам не подойдет. Нам нужен рюкзак с креплением на поясе, чтобы вес рюкзака распределялся равномерно, не ложилась нагрузка на плечи. В поход с ночевкой нам обязательно понадобится палатка, спальник, коврик-пенка, который будет защищать от холода, нужна будет правильная одежда по сезону, по погоде.
Берем кружку, ложку, вилку, нож. Под мощными солнечными лучами можно сильно загореть, если и вовсе не спалить кожу. Собираем аптечку: помним про перекись водорода, пластыри и необходимые таблетки на случай солнечного удара или плохого самочувствия. Средства личной гигиены также должны лежать в рюкзаке.
Анна Белькович:
Сейчас разгар клещей. Чтобы не нацеплять никаких паразитов, нам нужны длинные штаны, чтобы ножки оставались в сохранности. Нужна закрытая верхняя одежда, то есть это может быть рубашка или байка легкая, чтобы не сгореть. Обязательно головной убор. Панамка, кепка либо косынка.
Чтобы своевременно получить необходимую квалифицированную помощь, вам понадобится заряженный мобильный телефон с внесенными в него номерами спасательных служб. Мера предосторожности поможет избежать чрезвычайных ситуаций. Еще обязательно: фонарик классический или налобный, свисток. И про еду не забываем.
Анна Белькович:
Еду мы берем ту, которая может храниться без холодильника и не портиться на жаре в течение трех суток, чтобы не получить отравление. Еще в рюкзак нужно обязательно положить запасные носочки, запасной головной убор и запасную футболку либо штанишки. То есть запасной комплект одежды, если вы идете на несколько дней.
Также нужно взять с собой не менее двух литров воды. Перепроверяйте все по несколько раз, доставайте компас и вперед навстречу приключениям.