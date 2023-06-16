Отправляемся в поход. Что всегда должно быть в рюкзаке у туриста?

Планируете отправиться в поход? Опытные туристы знают, насколько важен правильно собранный туристический рюкзак. Лишнего быть не должно. Сегодня о том, что важно взять с собой в путешествие. Выбираем рюкзак.

Анна Белькович, организатор пеших походов с собаками:

Рюкзак такого плана без крепления на поясе нам не подойдет. Нам нужен рюкзак с креплением на поясе, чтобы вес рюкзака распределялся равномерно, не ложилась нагрузка на плечи. В поход с ночевкой нам обязательно понадобится палатка, спальник, коврик-пенка, который будет защищать от холода, нужна будет правильная одежда по сезону, по погоде.

Берем кружку, ложку, вилку, нож. Под мощными солнечными лучами можно сильно загореть, если и вовсе не спалить кожу. Собираем аптечку: помним про перекись водорода, пластыри и необходимые таблетки на случай солнечного удара или плохого самочувствия. Средства личной гигиены также должны лежать в рюкзаке.

Анна Белькович:

Сейчас разгар клещей. Чтобы не нацеплять никаких паразитов, нам нужны длинные штаны, чтобы ножки оставались в сохранности. Нужна закрытая верхняя одежда, то есть это может быть рубашка или байка легкая, чтобы не сгореть. Обязательно головной убор. Панамка, кепка либо косынка.