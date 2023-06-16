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Отправляемся в поход. Что всегда должно быть в рюкзаке у туриста?

16 июня 2023 13:57
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Планируете отправиться в поход? Опытные туристы знают, насколько важен правильно собранный туристический рюкзак. Лишнего быть не должно. Сегодня о том, что важно взять с собой  в путешествие. Выбираем рюкзак.

Отправляемся в поход. Что всегда должно быть в рюкзаке у туриста?-1

Анна Белькович, организатор пеших походов с собаками: 
Рюкзак такого плана без крепления на поясе нам не подойдет. Нам нужен рюкзак с креплением на поясе, чтобы вес рюкзака распределялся равномерно, не ложилась нагрузка на плечи. В поход с ночевкой нам обязательно понадобится палатка, спальник, коврик-пенка, который будет защищать от холода, нужна будет правильная одежда по сезону, по погоде.

Берем кружку, ложку, вилку, нож. Под мощными солнечными лучами можно сильно загореть, если и вовсе не спалить кожу. Собираем аптечку: помним про перекись водорода, пластыри и необходимые таблетки на случай солнечного удара или плохого самочувствия. Средства личной гигиены также должны лежать в рюкзаке.

Анна Белькович: 
Сейчас разгар клещей. Чтобы не нацеплять никаких паразитов, нам нужны длинные штаны, чтобы ножки оставались в сохранности. Нужна закрытая верхняя одежда, то есть это может быть рубашка или байка легкая, чтобы не сгореть. Обязательно головной убор. Панамка, кепка либо косынка. 

Отправляемся в поход. Что всегда должно быть в рюкзаке у туриста?-4

Чтобы своевременно получить необходимую квалифицированную помощь, вам понадобится заряженный мобильный телефон с внесенными в него номерами спасательных служб. Мера предосторожности поможет избежать чрезвычайных ситуаций. Еще обязательно: фонарик классический или налобный, свисток. И про еду не забываем.

Анна Белькович: 
Еду мы берем ту, которая может храниться без холодильника и не портиться на жаре в течение трех суток, чтобы не получить отравление. Еще в рюкзак нужно обязательно положить запасные носочки, запасной головной убор и запасную футболку либо штанишки. То есть запасной комплект одежды, если вы идете на несколько дней. 

Отправляемся в поход. Что всегда должно быть в рюкзаке у туриста?-7

Также  нужно взять с собой не менее двух литров воды. Перепроверяйте все по несколько раз, доставайте компас и вперед навстречу приключениям.

# Туризм # общество # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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