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Превращают будни в сказку. Команда альпинистов необычно поздравляет детишек с Новым годом

25 декабря 2024 12:46
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Ежегодно в преддверии Нового года команда единомышленников, промышленных альпинистов, превращает обычные будни детей в настоящую сказку. Эти смелые герои не боятся высоты и морозов, чтобы подарить радость тем, кто борется с болезнями в стенах больниц и поликлиник.

Превращают будни в сказку. Команда альпинистов необычно поздравляет детишек с Новым годом-2

Представьте, Деды Морозы и Снегурочки взлетают на веревках, словно птицы, и, заглядывая в окна, радуют детей волшебными подарками.

Превращают будни в сказку. Команда альпинистов необычно поздравляет детишек с Новым годом-4

Дмитрий Субич, Дед Мороз:
Будем поздравлять детишек с Новым годом в детском хирургическом корпусе, дарить сладкие подарки, радость, счастье, чтобы детки быстрее выздоравливали. Более 5 лет назад мы решили первую акцию произвести в РНПЦ в Боровлянах. И уже на протяжении 5 лет постоянно поздравляем детей с Новым годом в костюмах Дедов Морозов.

Подробнее в видеоматериале.

# Новый год

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