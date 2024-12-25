Превращают будни в сказку. Команда альпинистов необычно поздравляет детишек с Новым годом
Ежегодно в преддверии Нового года команда единомышленников, промышленных альпинистов, превращает обычные будни детей в настоящую сказку. Эти смелые герои не боятся высоты и морозов, чтобы подарить радость тем, кто борется с болезнями в стенах больниц и поликлиник.
Представьте, Деды Морозы и Снегурочки взлетают на веревках, словно птицы, и, заглядывая в окна, радуют детей волшебными подарками.
Дмитрий Субич, Дед Мороз:
Будем поздравлять детишек с Новым годом в детском хирургическом корпусе, дарить сладкие подарки, радость, счастье, чтобы детки быстрее выздоравливали. Более 5 лет назад мы решили первую акцию произвести в РНПЦ в Боровлянах. И уже на протяжении 5 лет постоянно поздравляем детей с Новым годом в костюмах Дедов Морозов.
Подробнее в видеоматериале.