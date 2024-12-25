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Древний механический вертеп запустили к Рождеству в Гродно

25 декабря 2024 13:39
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В Гродно местом притяжения верующих и просто гостей областного центра стал Францисканский костел. Многочисленных посетителей притягивает уникальный механический вертеп. Это самая древняя в Беларуси инсталляция на тему рождения Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С одним лишь, но впечатляющим отличием: в Вифлеемской пещере с младенцем Иисусом и вокруг нее большинство фигур движутся.

Древний механический вертеп запустили к Рождеству в Гродно-2

Ежегодно в преддверии Рождества механизм запускают, вдыхая жизнь в персонажей библейской истории: Мария и Иосиф, пастухи, волхвы и даже овечки исполняют свои роли в религиозном спектакле. Механизм и декорации в середине 1960-х годов создал настоятель костела Отец Аркадий Вальтос. Тогда механическое чудо привлекало в храм даже убежденных атеистов. Но оно радовало прихожан недолго: через несколько лет «запускать» вертеп запретили. Только в начале 2000-х детали сложного механизма отыскали на чердаке храма, отреставрировали и теперь стараются поддерживать в исправности. Увидеть его может каждый желающий. Вертеп «оживает» утром и вечером, до и после богослужений.

# Рождество # Иисус Христос # Церковные праздники

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