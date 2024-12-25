Путин: рост совокупного ВВП в странах Содружества ожидается на уровне 4,7%

Неформальный встреча глав государств – участников СНГ под Санкт-Петербургом. Это многолетняя предновогодняя традиция Содружества и хорошая возможность еще раз сверить часы по всем актуальным вопросам. Лидеры стран подводят итоги года 2024 года и обсуждают перспективы интеграционного взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году в СНГ председательствовала Россия. Приоритетное внимание в 2024-м в Содружестве уделялось углублению экономического взаимодействия, обеспечению технологического суверенитета, свободы движения товаров, услуг, устранению торговых барьеров и упрощению таможенных процедур.

Владимир Путин, президент России:

Заметно улучшились макроэкономические показатели наших стран. По итогам 2024 года рост совокупного ВВП в странах Содружества прогнозируется на уровне 4,7 %. Это выше общемировых [показателей – прим. ред.]. За 10 месяцев промышленное производство увеличилось на 4,3 %, объем грузоперевозок – на 7,4 %, оборот розничной торговли – на 7,7 %. Расширяется сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере. Для обслуживания взаимных экономических операций все активнее используются собственные независимые платежные системы и расчетные инструменты. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между участниками Содружества превышает 85 %.

Еще одна важная тема – стремление к сохранению исторической правды о событиях Великой Отечественной войны и предстоящее празднование 80-летия Великой Победы. Организована встреча на территории всесезонного курорта «Игора».