Детская «Полярная станция» и беседы с учёными. Как в одном из ТЦ привлекают внимание к проблемам экологии

Атриум торгового центра, пожалуй, самое необычное место для публичной дискуссии. Именитые учёные отвечают на вопросы о глобальных вызовах экологии. Новогодние праздники и акции в «Дана Молл» посвятили проблеме глобального потепления. И на вопросы всех желающих отвечают именитые учёные.

Владимир Копиця, кандидат биологических наук:

Изменяется контрастность климата. Летний сезон становится засушливым – например, уже несколько лет подряд июнь сухой. Мы получаем экономические потери из-за того, что высыхают целые регионы, которые находятся на легких почвах и у которых водоснабжение ограничено и зависит, прежде всего, от осадков.

Зимы, это заметно и без учёных, тоже изменились. Владимир Копиця:

До середины января стоит либо пограничная, либо слабо положительная погода, потом наступает резкое похолодание. А жизненный цикл наших растений основан на том, что осенью они уходят на период покоя. И при теплом начале зимы многие растения, например вишня или слива, выходят из периода покоя и легко повреждаются зимними заморозками.

Подсчитано, ежегодно это приносит стране 100 миллионов долларов убытков. Как противостоять – снижение выбросов и рациональное использование ресурсов, отказ от пластика, внедрение электротранспорта. Эти задачи реализуют на государственном уровне. А люди интересуются у учёных, как это поможет. Ведь если всё в мире останется, как есть, уже через 30 лет 40-градусная жара в Минске может стать нормой.

Ирина Ровенская, кандидат биологических наук:

Многие, говоря простым языком, не в теме. Люди живут, у них свои проблемы, и они даже не понимают, что они могут что-то сделать, чем-то помочь. Для них это будет абсолютно несложно, но в глобальном масштабе они сделают очень много и для страны, и для всего мира.

Беларусь одной из первых ратифицировала Парижское соглашение по климату. Есть чёткий план действий. Рассказывали и о нём. Виктория Мисюченко, кандидат сельскохозяйственных наук:

Затрагивались не только классические проблемы вроде раздельного сбора отходов или поездок на электротранспорте, а именно вопросы заболевания и вырубки растений в городе, функционирования и роли зеленых зон. В определенной степени, как мне кажется, люди были даже удивлены.

Экологическая тематика доминирует и в оформлении торгового центра. Компания «Дана Холдингз» о проблеме таким способом рассказывает детям. Правильное отношение к окружающей среде воспитывают с юных лет.

Детский образовательный проект компании называется «Полярная станция». Каждый день на третьем этаже торгового центра на островке детского творчества «Пальчики» аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления и о том, что может делать каждый.

Педагоги проводят с детьми также занятия по различным видам творчества. Работать «Полярная станция» будет до 8 января. Глобальное потепление стало и темой детских писем в Беловежскую пущу Деду Мороза. Он все прочитал и встретился с ребятами на большом празднике.

Теперь иностранцы едут на шоппинг в Минск. А белорусы, которые посетили Европу перед Рождеством, сравнивают новогоднюю елку в «Дана Молл» с ее «сестричками» в парижской «Галери Лафайет» или лондонском «Харродсе» и признают – наша даже красивее!

Внимание компании «Дана Холдингз» к проблемам экологии и природопользования – не разовая акция в торговом центре, а осознанная позиция социальной ответственности. Она распространяется на все объекты крупнейшего в стране застройщика. Вибор Мулич, председатель Совета директоров компании «Дана Холдингз»:

В многофункциональном комплексе «Минск Мир» буквально в каждом квартале проектируются зеленые зоны, а центральную часть всего комплекса займет новый большой городской парк, который будет заложен и оборудован ко времени окончательной сдачи строительства. В комплексе «Маяк Минска» в ближайшее время будет проведено масштабное озеленение – будет высажено более 250 больших деревьев, выращенных в питомнике. Здесь также организован полный цикл раздельного сбора бытовых отходов – так, как это принято во всем мире.