Кинотеатр под открытым небом: что будет на новогодней ярмарке на Комаровском рынке

Новости Беларуси. Маленькая сказка к Новому году. Для ярмарки на Комаровском рынке уже начали устанавливать деревянные домики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В новогоднюю ночь жителей и гостей столицы здесь будут радовать различные фотозоны и светящиеся гирляндами аллеи. В празднично украшенных домиках можно будет купить еду, горячие напитки и сувениры.

Будет работать и кинотеатр под открытым небом. Ярмарка начнет работу уже в субботу, 21 декабря. В новогоднюю ночь она также будет ждать посетителей.