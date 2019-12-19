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Кинотеатр под открытым небом: что будет на новогодней ярмарке на Комаровском рынке

19 декабря 2019 20:45
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Новости Беларуси. Маленькая сказка к Новому году. Для ярмарки на Комаровском рынке уже начали устанавливать деревянные домики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кинотеатр под открытым небом: что будет на новогодней ярмарке на Комаровском рынке-1

В новогоднюю ночь жителей и гостей столицы здесь будут радовать различные фотозоны и светящиеся гирляндами аллеи. В празднично украшенных домиках можно будет купить еду, горячие напитки и сувениры.

Будет работать и кинотеатр под открытым небом. Ярмарка начнет работу уже в субботу, 21 декабря. В новогоднюю ночь она также будет ждать посетителей. 

Кинотеатр под открытым небом: что будет на новогодней ярмарке на Комаровском рынке-4

Евгения Орлова, организатор ярмарки:
Для детей мы подготовили интерактивную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Будут фотозоны, где можно будет пофотографироваться с Дедом Морозом, и для всех детей будут маленькие подарочки.

# Новый год # общество # Евгения Орлова # Фотофакт

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