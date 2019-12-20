20 декабря получить консультацию юриста можно бесплатно в ТЦ «Столица»

Новости Беларуси. 20 декабря все те, кто нуждается в правовой консультации, смогут её бесплатно получить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 20 декабря все те, кто нуждается в правовой консультации, смогут её бесплатно получить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для этого достаточно посетить торговый центр «Столица», где для всех нуждающихся в юридической помощи граждан будут работать специалисты. Адвокаты, нотариусы, работники органов ЗАГСа, судебные исполнители с 13 до 16 часов постараются ответить на все вопросы обратившихся.
Посетить мероприятие смогут и многодетные. Для детей организуют более 10 игровых зон. А также впервые в рамках этой республиканской акции «Право на службу людям» представят проект БГУ, где о своих правах смогут узнать все желающие студенты и учащиеся.