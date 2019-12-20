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20 декабря получить консультацию юриста можно бесплатно в ТЦ «Столица»

20 декабря 2019 07:20
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Новости Беларуси. 20 декабря все те, кто нуждается в правовой консультации, смогут её бесплатно получить,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 декабря получить консультацию юриста можно бесплатно в ТЦ «Столица»-1

Для этого достаточно посетить торговый центр «Столица», где для всех нуждающихся в юридической помощи граждан будут работать специалисты. Адвокаты, нотариусы, работники органов ЗАГСа, судебные исполнители с 13 до 16 часов постараются ответить на все вопросы обратившихся.

20 декабря получить консультацию юриста можно бесплатно в ТЦ «Столица»-4

Посетить мероприятие смогут и многодетные. Для детей организуют более 10 игровых зон. А также впервые в рамках этой республиканской акции «Право на службу людям» представят проект БГУ, где о своих правах смогут узнать все желающие студенты и учащиеся.

# Консультация юриста # общество # Фотофакт

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