20 декабря получить консультацию юриста можно бесплатно в ТЦ «Столица»

Новости Беларуси. 20 декабря все те, кто нуждается в правовой консультации, смогут её бесплатно получить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого достаточно посетить торговый центр «Столица», где для всех нуждающихся в юридической помощи граждан будут работать специалисты. Адвокаты, нотариусы, работники органов ЗАГСа, судебные исполнители с 13 до 16 часов постараются ответить на все вопросы обратившихся.