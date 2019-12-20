Профессиональный праздник отмечают сотрудники КГБ Беларуси

Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают 20 декабря сотрудники Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают 20 декабря сотрудники Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В течение многих десятилетий он был хорошо известен как День чекиста. Позднее ведомство меняло множество названий. При этом Беларусь – единственная из бывших республик Советского Союза, оставившая прежнее его звучание. Неизменным для сотрудников остались и основные задачи – борьба с экстремизмом и преступностью.
Руководство, личный состав, ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что сотрудники КГБ Беларуси достойно продолжают традиции одной из самых влиятельных спецслужб.