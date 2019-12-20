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Профессиональный праздник отмечают сотрудники КГБ Беларуси

20 декабря 2019 06:34
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают 20 декабря сотрудники Комитета государственной безопасности,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профессиональный праздник отмечают сотрудники КГБ Беларуси-1

В течение многих десятилетий он был хорошо известен как День чекиста. Позднее ведомство меняло множество названий. При этом Беларусь – единственная из бывших республик Советского Союза, оставившая прежнее его звучание. Неизменным для сотрудников остались и основные задачи – борьба с экстремизмом и преступностью.

Профессиональный праздник отмечают сотрудники КГБ Беларуси-4

Руководство, личный состав, ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что сотрудники КГБ Беларуси достойно продолжают традиции одной из самых влиятельных спецслужб.

# КГБ Беларуси # общество # Фотофакт

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