Профессиональный праздник отмечают сотрудники КГБ Беларуси

В течение многих десятилетий он был хорошо известен как День чекиста. Позднее ведомство меняло множество названий. При этом Беларусь – единственная из бывших республик Советского Союза, оставившая прежнее его звучание. Неизменным для сотрудников остались и основные задачи – борьба с экстремизмом и преступностью.