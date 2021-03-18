Детская безопасность на весенних каникулах. Что нужно помнить родителям?

Школьники уже с нетерпением ждут начала весенних каникул. Вместе с тем это период, когда значительно возрастает уровень детского травматизма. Как сделать досуг не только активным, но и безопасным? Ответ знают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Сейчас особую опасность представляют водоемы. Лед уже достаточно хрупкий. Ни в коем случае нельзя допускать игр детей. Объясните ребенку очередной раз, что строительная площадка, железнодорожные пути – это не место, где необходимо играть. Спланируйте досуг вашего ребенка. Если вы решите отправить его к бабушкам и дедушкам в деревню, подумайте, а всегда ли по силе пожилым взрослым ухаживать за активным ребенком.

Дорога – еще одно место, которое таит в себе опасность. С начала года в столице зарегистрировано 40 ДТП с участием пешеходов. Виктория Царук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского района г. Минска:

Уважаемые родители, ежедневно повторяйте со своим ребенком основные правила безопасного поведения на дороге: как необходимо вести себя на дворовых территориях, где безопасно играть в мяч, кататься на велосипеде, роликах, самокате.

С наступлением тепла многие отправятся за город семьями. Не забывайте основные правила перевозки детей в автомобиле. Виктория Царук:

Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств. Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования удерживающих устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Ответственность за безопасность ребенка несут родители. Задача взрослых – рассказать детям о том, что нельзя играть со спичками, трогать неизвестные предметы, исследовать заброшенные территории. Анастасия Швайбович:

Вам поможет мобильное приложение «МЧС: помощь рядом» и наш уже полюбившийся многим ребятам мультфильм «Волшебная книга». Очень важно, чтобы взрослые находились рядом. Они смогут самостоятельно помочь ребенку, если нет, то вовремя обратиться к специалистам. Если у вас происходит внештатная ситуация, немедленно звоните спасателям по телефону 101 и 112.