Прямой эфир

Детская безопасность на весенних каникулах. Что нужно помнить родителям?

18 марта 2021 07:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Школьники уже с нетерпением ждут начала весенних каникул. Вместе с тем это период, когда значительно возрастает уровень детского травматизма. Как сделать досуг не только активным, но и безопасным? Ответ знают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Детская безопасность на весенних каникулах. Что нужно помнить родителям? -1

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Сейчас особую опасность представляют водоемы. Лед уже достаточно хрупкий. Ни в коем случае нельзя допускать игр детей. Объясните ребенку очередной раз, что строительная площадка, железнодорожные пути – это не место, где необходимо играть. Спланируйте досуг вашего ребенка. Если вы решите отправить его к бабушкам и дедушкам в деревню, подумайте, а всегда ли по силе пожилым взрослым ухаживать за активным ребенком.

Детская безопасность на весенних каникулах. Что нужно помнить родителям? -4

Дорога – еще одно место, которое таит в себе опасность. С начала года в столице зарегистрировано 40 ДТП с участием пешеходов.

Виктория Царук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского района г. Минска:
Уважаемые родители, ежедневно повторяйте со своим ребенком основные правила безопасного поведения на дороге: как необходимо вести себя на дворовых территориях, где безопасно играть в мяч, кататься на велосипеде, роликах, самокате.

Детская безопасность на весенних каникулах. Что нужно помнить родителям? -7

С наступлением тепла многие отправятся за город семьями. Не забывайте основные правила перевозки детей в автомобиле.

Виктория Царук:
Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств. Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования удерживающих устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Детская безопасность на весенних каникулах. Что нужно помнить родителям? -10

Ответственность за безопасность ребенка несут родители. Задача взрослых – рассказать детям о том, что нельзя играть со спичками, трогать неизвестные предметы, исследовать заброшенные территории.

Анастасия Швайбович:
Вам поможет мобильное приложение «МЧС: помощь рядом» и наш уже полюбившийся многим ребятам мультфильм «Волшебная книга». Очень важно, чтобы взрослые находились рядом. Они смогут самостоятельно помочь ребенку, если нет, то вовремя обратиться к специалистам. Если у вас происходит внештатная ситуация, немедленно звоните спасателям по телефону 101 и 112.

Детская безопасность на весенних каникулах. Что нужно помнить родителям? -13

Спасатели обращают особое внимание на проблему детской шалости с огнем. Также остается актуальной проблема падения из окон. И пусть каникулы пройдут без происшествий!

# Правила безопасности # общество # Анастасия Швайбович # Виктория Царук # Юлия Пашкевич # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Одна из самых трагичных дат в истории Беларуси. Ровно 100 лет исполняется Рижскому мирному договору
18 марта 2021 07:01

Одна из самых трагичных дат в истории Беларуси. Ровно 100 лет исполняется Рижскому мирному договору

«Большая честь для нас». В Гомеле белорусы навели порядок на братских могилах
18 марта 2021 06:47

«Большая честь для нас». В Гомеле белорусы навели порядок на братских могилах

«Производим сыр с натуральным трюфелем». Владимир Караник о развитии предприятий в Гродненской области
18 марта 2021 06:14

«Производим сыр с натуральным трюфелем». Владимир Караник о развитии предприятий в Гродненской области