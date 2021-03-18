«Большая честь для нас». В Гомеле белорусы навели порядок на братских могилах

Новости Беларуси. Масштабная патриотическая акция «Память», приуроченная ко Дню памяти хатынской трагедии, проходит в эти дни по всей стране. Белорусы наводят порядок на мемориалах и памятниках сожженным деревням, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле одно из мест, куда традиционно приходят горожане, неравнодушные к своей истории и памяти людей, отдавших свои жизни за мир и независимость, – Лещинское кладбище. Здесь расположено сразу несколько крупных захоронений времен Великой Отечественной войны. В братской могиле – 800 узников действовавшего в Гомеле концлагеря. Рядом упокоены останки 303 красноармейцев, погибших на фронте и умерших от ран и болезней в эвакуационном госпитале.

Янина Горбачевская, жительница Гомеля:

Уже пять лет, как наводим здесь порядок. Большая честь для нас, потому что мы приходим почтить память умерших здесь, память о тех дорогих людях, которые воевали, которые отдали жизнь за нас, за мир.