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«Большая честь для нас». В Гомеле белорусы навели порядок на братских могилах

18 марта 2021 06:47
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Новости Беларуси. Масштабная патриотическая акция «Память», приуроченная ко Дню памяти хатынской трагедии, проходит в эти дни по всей стране. Белорусы наводят порядок на мемориалах и памятниках сожженным деревням, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Большая честь для нас». В Гомеле белорусы навели порядок на братских могилах-1

В Гомеле одно из мест, куда традиционно приходят горожане, неравнодушные к своей истории и памяти людей, отдавших свои жизни за мир и независимость, – Лещинское кладбище. Здесь расположено сразу несколько крупных захоронений времен Великой Отечественной войны. В братской могиле – 800 узников действовавшего в Гомеле концлагеря. Рядом упокоены останки 303 красноармейцев, погибших на фронте и умерших от ран и болезней в эвакуационном госпитале.

«Большая честь для нас». В Гомеле белорусы навели порядок на братских могилах-4

Янина Горбачевская, жительница Гомеля:
Уже пять лет, как наводим здесь порядок. Большая честь для нас, потому что мы приходим почтить память умерших здесь, память о тех дорогих людях, которые воевали, которые отдали жизнь за нас, за мир.

«Большая честь для нас». В Гомеле белорусы навели порядок на братских могилах-7

К слову, год назад на братской могиле были полностью обновлены гранитные плиты, установлены новые имена. В дополнение к известным фамилиям героев были высечены 29 новых – не только солдат и командиров Красной армии, но и двух партизан, умерших в госпитале от полученных ран.

# Великая Отечественная война # общество # Янина Горбачевская # Фотофакт

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