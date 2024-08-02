«Магазин «Санта» – спонсор хорошего настроения». Минчанин поделился эмоциями после выигрыша 30 000 рублей

Екатерина Яцкевич, ведущая: Выиграть деньги на новый автомобиль – с «Санта» возможно все! Минчанин за обычную покупку в магазине пополнил семейный бюджет на 30 000 рублей.

Александр Меженный, ведущий:

Вы только прислушайтесь, как звучит: 3 рубля потратил – 30 000 выиграл. Вот как это было.

Кто-то ближе на 1 цифру сейчас станет к цифре 30 000. «Санта» для вас этот подарок приготовила. Как вы себя чувствуете?