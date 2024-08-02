«Магазин «Санта» – спонсор хорошего настроения». Минчанин поделился эмоциями после выигрыша 30 000 рублей

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Выиграть деньги на новый автомобиль – с «Санта» возможно все! Минчанин за обычную покупку в магазине пополнил семейный бюджет на 30 000 рублей.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Выиграть деньги на новый автомобиль – с «Санта» возможно все! Минчанин за обычную покупку в магазине пополнил семейный бюджет на 30 000 рублей.
Александр Меженный, ведущий:
Вы только прислушайтесь, как звучит: 3 рубля потратил – 30 000 выиграл. Вот как это было.
Кто-то ближе на 1 цифру сейчас станет к цифре 30 000. «Санта» для вас этот подарок приготовила. Как вы себя чувствуете?
Я до сих пор не верил, не верится в такие подарки. Я живу в Минске, купили ребенку мороженое, «Дариду». Поступил звонок, что мы выиграли главный приз. Непонятные ощущения испытали. Магазин «Санта» для меня спонсор хорошего настроения.
Мы купим машину мне, у него есть фура своя.
Любите друг друга, удача вас найдет. Верьте, надейтесь, участвуйте, побеждайте.
*На правах рекламы.