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«Магазин «Санта» – спонсор хорошего настроения». Минчанин поделился эмоциями после выигрыша 30 000 рублей

02 августа 2024 08:17
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Екатерина Яцкевич, ведущая:
Выиграть деньги на новый автомобиль – с «Санта» возможно все! Минчанин за обычную покупку в магазине пополнил семейный бюджет на 30 000 рублей.

«Магазин «Санта» – спонсор хорошего настроения». Минчанин поделился эмоциями после выигрыша 30 000 рублей-1

Александр Меженный, ведущий:
Вы только прислушайтесь, как звучит: 3 рубля потратил – 30 000 выиграл. Вот как это было.

Кто-то ближе на 1 цифру сейчас станет к цифре 30 000. «Санта» для вас этот подарок приготовила. Как вы себя чувствуете?

«Магазин «Санта» – спонсор хорошего настроения». Минчанин поделился эмоциями после выигрыша 30 000 рублей-4

Я до сих пор не верил, не верится в такие подарки. Я живу в Минске, купили ребенку мороженое, «Дариду». Поступил звонок, что мы выиграли главный приз. Непонятные ощущения испытали. Магазин «Санта» для меня спонсор хорошего настроения.

«Магазин «Санта» – спонсор хорошего настроения». Минчанин поделился эмоциями после выигрыша 30 000 рублей-7

Мы купим машину мне, у него есть фура своя.

Любите друг друга, удача вас найдет. Верьте, надейтесь, участвуйте, побеждайте.

*На правах рекламы. 

# Реклама # общество # Екатерина Яцкевич # Александр Меженный

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