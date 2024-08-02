Лукашенко: в рядах ВДВ всегда служили самые закалённые и несгибаемые люди

Искренние слова благодарности звучат 2 августа в адрес военнослужащих сил специальных операций. С Днем десантников личный состав и ветеранов поздравил главнокомандующий. Александр Лукашенко отметил, что военнослужащие ВДВ по праву считаются элитой отечественных Вооруженных Сил, снискав заслуженную любовь и уважение народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Из поколения в поколение воины прославленных ВДВ демонстрируют особую сплоченность, силу духа и пример беззаветной преданности Отечеству. В рядах «крылатой пехоты» всегда проходили службу самые закаленные, буквально несгибаемые люди. В годы Великой Отечественной войны и во всех локальных конфликтах воины-десантники действовали умело и решительно, проявляли отвагу и личное мужество, побеждая в самых сложных условиях.

Президент отметил, что нынешнее поколение военнослужащих сил специальных операций с честью продолжает славные традиции, заложенные предшественниками. Солдаты и офицеры твердо стоят на страже безопасности страны и спокойствия граждан. Белорусский лидер убежден, что они и впредь будут оставаться надежным щитом, гордостью и славой родной земли.