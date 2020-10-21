Сколько белорусов переболели коронавирусом? Данные на 21 октября

Новости Беларуси. По информации Минздрава, в Беларуси коронавирусом уже переболели 80 905 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя в последние несколько недель медики отмечают некоторый всплеск заболеваемости, эпидемиологическая обстановка остается контролируемой. С положительным тестом на COVID-19 зарегистрированы 89 642 человека.

Работа по выявлению новых случаев не останавливается. В белорусских лабораториях проведено более 2 миллионов 267 тысяч исследований на коронавирус. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 941 пациент с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.