Дети с особенностями развития и юные модели в рамках Белорусской недели моды представили коллекцию одежды

Новости Беларуси. Самый необычный и трогательный показ прошел 6 ноября в рамках Белорусской недели моды. Особенные дети и юные модели представили публике коллекцию модной одежды.

Инклюзивные показы в Беларуси проходят уже в третий раз и носят благотворительный характер. В этом году все вырученные средства пойдут в фонд помощи детям-инвалидам. К слову, наряды для детей были тематическими, и на глазах у публики развернулось настоящее театрализованное представление.

Обычная одежда для необычных детей. Именно так охарактеризовали сегодняшний инклюзивный показ Белорусской недели моды. Десяток «особенных» мальчиков и девочек наряду с опытными, хоть и юными манекенщиками, вместе готовились к дефиле в течение месяца. Как итог – своя модная версия сказки «Маленький принц».

Татьяна Ефремова, дизайнер:

Мама четверых детей и младший тоже особенный. Я являюсь дизайнером этой коллекции, чтобы сделать какой-то шаг для инклюзии общества, конкретно моего ребенка и всех детей, у кого есть какие-то нюансы.

Наталья Надольская, телеведущая СТВ:

Конечно, очень приятно, что сегодня все детки здесь имеют возможность приобщиться к прекрасному. Детки с ограниченными возможностями.

Чтобы маленькой Кире вот так рукоплескал зал, «Хрустальная девочка» (так зовут ее близкие) предстала в образе самой хрупкой героини сказки Экзюпери.

Кира Ламейко:

Это платье Розы. Очень волнуюсь.

Виктория Ламейко:

Были репетиции, мы были с гипсом. Сейчас немного восстановились, но все равно весь подиум она пройти не сможет, поэтому у нас есть прекрасный принц Виталий, который будет выносить эту очаровательную девочку, и она пройдет.

Каждый из тех рябят, кто сегодня делал шаги по подиуму, сделал большое усилие над собой, своими страхами и недугами. Больше самих моделей за кулисами волновались их родители. Для них этот показ тоже первый.

Елена Сивенкова:

Мы общаемся на равных со всеми детьми. Почаще бы такие мероприятия, почаще бы нас приглашали. Мы очень хотим участвовать.

Подобные инклюзивные показы уже стали доброй традицией главного модного форума страны. Они призваны в очередной раз напомнить, что доброта, красота и искусство не делят людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.