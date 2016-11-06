Скандинавская ходьба в Беларуси: минимум экипировки, максимум простора и огромная польза для здоровья

Заблуждается тот, кто считает, что палочки – удел лыжников и малоподвижных старичков. «Правильные» палочки вполне могут привести к здоровью и отличной физической форме. Относительно новое направление фитнеса – скандинавская ходьба – завоевывает все больше внимания в среде поклонников здорового образа жизни.

Ирина Сентюрова, инструктор по скандинавской ходьбе:

Ходьба – это самая физиологичная нагрузка. Но когда мы в руки берем палочки, у нас происходит очень интересная вещь – идет перераспределение нагрузки. При обычной ходьбе у нас, как правило, идет хорошая нагрузка на нижнюю часть тела, а плечевой пояс, как правило, не задействован. Когда мы берем в руки палочки, у нас идет перераспределение, то есть мы можем снять нагрузку с голеностопа, с колена, с тазобедренного сустава, убрать нагрузку с позвоночника и перенести ее на палочку.

Для занятий на свежем воздухе практически нет ограничений по возрасту и времени года. Напротив, спортивные палочки могут стать буквально «волшебными» для желающих укрепить позвоночник, хорошенько размять суставы и развить гибкость мышц. Противопоказание у скандинавской только одно – если человек не может ходить.

Ирина Сентюрова, инструктор по скандинавской ходьбе:

Естественно, если у человека стоит кардиостимулятор, то ему нужно придерживаться определенного темпа, если у человека проблемы с опорно-двигательным, там будут свои моменты. То есть противопоказаний нет, ограничений в возрасте нет, есть только ограничения по нагрузке: по времени, по дистанции, по темпу. А вообще, этим могут заниматься абсолютно все, в любом возрасте.

Выбрав скандинавскую ходьбу в качестве инвестиции в здоровье, тратить много денег не придется. Считайте сами: вместо пропитанного потом тренажерного зала – хвойный воздух лесопарка. Польза, за которую не нужно платить. Эспандеры и специальные снаряды – удел продвинутых спортсменов, а новичкам нужно подготовить только удобную мягкую обувь и, конечно, палки.

Ирина Сентюрова, инструктор по скандинавской ходьбе:

Палочки подбираются в зависимости от нагрузки. Для хорошей кардионагрузки длина палочки высчитывается по формуле: ваш рост, умноженный на коэффициент 0,68. Это будет та длина, при которой вашему сердечку будет комфортно ходить, комфортно заниматься.

Полноценное занятие включает в себя разминку, суставную гимнастику, основную часть, динамичную ходьбу длинной в несколько километров, а также комплекс упражнений на растяжку мышц, чтобы мягко закрыть тренировку и избежать крепатуры на следующий день. Причем универсальной программы не существует. Общий тонус, коррекция фигуры, медицинская реабилитация или серьезные спортивные достижения – для каждой из этих целей инструктор подбирает индивидуальный комплекс упражнений. Объединяет их одно – здоровая усталость и хорошее настроение после занятий, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Любители скандинавской ходьбы:

Когда я в фэйсбуке увидела рекламу, я позвонила и меня пригласили с удовольствием, с улыбкой. Что нужно иметь? Сказали, только отличное настроение. И вот я пришла, и я уже 2 года. Я счастлива.

Вовлекла меня дочка в этот вид. Я занималась одно время в залах разных и пришла к выводу, что скандинавская для меня лучше. На свежем воздухе.

Сотни и тысячи поклонников скандинавской ходьбы подтверждают: движение с палками – отличный финтес для любого времени года. Минимум экипировки, максимум простора. И не поскользнетесь.