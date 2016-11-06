Останки 18 советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, перезахоронили под Витебском

Новости Беларуси. Безымянные герои. Под Витебском перезахоронили останки 18 советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Они были обнаружены при раскопках, проводимых военнослужащими и волонтерами поисковой организации.

Это уже 45 перезахоронение на кладбище в деревне Кузьменцы. В годы войны здесь более 7 месяцев стоял фронт. Красной Армии не удавалось прорвать немецко-фашистскую оборону и взять Витебск. Предположительно, погибли эти герои зимой 1944 года, когда перед операцией «Багратион» проводилась разведка боем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Святослав Драбцов, председатель Шапечинского сельского исполнительного комитета:

Имена восстановлены не были, потому что ни наград, ни орденов, ни медалей найдено не было. Не было в те времена ни жетонов. Были пенальчики, а потом красноармейские книжки, которые не сохранялись.