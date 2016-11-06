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Останки 18 советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, перезахоронили под Витебском

06 ноября 2016 10:39
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Новости Беларуси. Безымянные герои. Под Витебском перезахоронили останки 18 советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Они были обнаружены при раскопках, проводимых военнослужащими и волонтерами поисковой организации.

Это уже 45 перезахоронение на кладбище в деревне Кузьменцы. В годы войны здесь более 7 месяцев стоял фронт. Красной Армии не удавалось прорвать немецко-фашистскую оборону и взять Витебск. Предположительно, погибли эти герои зимой 1944 года, когда перед операцией «Багратион» проводилась разведка боем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Святослав Драбцов, председатель Шапечинского сельского исполнительного комитета:
Имена восстановлены не были, потому что ни наград, ни орденов, ни медалей найдено не было. Не было в те времена ни жетонов. Были пенальчики, а потом красноармейские книжки, которые не сохранялись.

# общество # Перезахоронение останков

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