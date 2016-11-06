Готовим пасту с морепродуктами, имбирем и болгарским перцем

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

С вами Алена Высоцкая и сегодня мы поговорим о морепродуктах. К сожалению, Беларусь – не морская держава и выхода к морю у нас тоже нет. Поэтому еще лет 20 назад было невозможно представить, что можно прийти в магазин и купить морскую рыбу или деликатесные морепродукты. Сегодня это стало реальностью.

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Морепродукты, такие как креветки, кальмары, осьминоги являются важным источником белка. Этот белок содержит все необходимые нашему организму аминокислоты. Более того, белок хорошо усваивается, так как в морепродуктах нет плотных соединительнотканных перегородок. Морепродукты содержат мало углеводов, здесь низкое содержание жиров, поэтому этот продукт является диетическим.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

В моей семье мяса едят очень мало, зато рыба и морепродукты – очень частый гость на нашем столе. И я хочу предложить вам идею приготовить блюдо из морепродуктов за 10 минут.

Мне очень нравится идея хранить в холодильнике вот такую баночку морепродуктов. Во-первых, это готовая холодная закуска с очень приятным послевкусием. А самое главное – из нее вы всегда можете приготовить любое горячее блюдо. Сегодня это будет паста с морепродуктами, имбирем и болгарским перцем.

Первое, что я сделаю – отварю пасту. Помните, в пасте самое главное – не переварить ее. Готовится она очень быстро. И за это время нарежу перец и имбирь.

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Паста с морепродуктами – это классическое сочетание средиземноморской кухни. Поэтому она вполне благоприятно для нашего организма.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Буквально две минутки обжариваю болгарский перец с имбирем, после чего соединяю все это с пастой.

Буквально за одну минуту до готовности отправляю в пасту морепродукты. Посмотрите, какая удобная упаковка. Буквально одним движением я вынимаю морепродукты, и вся жидкость остается в банке. Ароматный ужин почти готов. Паста готова, морепродукты готовы, самое главное – не передержать. На одну минутку буквально отправляю в кастрюлю.

Все. 10 минут – и фантастический ужин с морепродуктами уже готов. Можно звать всех к столу.

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Морепродукты рекомендуется употреблять лицам, которые стремятся похудеть. Но также могут употреблять и все другие. Однако не рекомендуется для детей до трех лет.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Готовьте с удовольствием, выбирайте хорошие продукты. С вами была Алена Высоцкая. Приятного аппетита.