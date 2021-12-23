«Дети – проводники чуда в нашу жизнь». Воспитанников Молодечненской школы-интерната с подарками навестили «Патриоты Беларуси»

Новости Беларуси. Общественное объединение «Патриоты Беларуси» присоединилось к благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участники колонной из двух десятков машин отправились в Молодечно. Они посетили воспитанников Молодечненской специальной общеобразовательной школы-интерната. В теплой и душевной обстановке пообщались с ребятами, даже поводили хороводы. А многие гости на время сами стали сказочными персонажами.

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:

Мы, конечно, приехали не с пустыми руками, мы приехали с сертификатами – не меньше 5 000 рублей каждый. Мы приехали с подарками. Подключили всех своих друзей, всех своих знакомых. Это просто порыв, это действительно наша традиция.

Анна Харута, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси»:

Мы видим в который раз, с какой радостью взрослые относятся к тому, что поездки в детские дома, именно благотворительные поездки начинаются. Это особенные автопробеги.

Сергей Рачковский, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:

Особенная атмосфера, когда смотришь в эти детские глаза, эти улыбки. Дети – это проводники чуда в нашу жизнь. И вот это чудо они дарят нам, дарят взрослым.

Ребята получили сладкие подарки, игрушки и наборы для творчества. В интернате много талантливых детей, добившихся высоких результатов в спорте и искусстве.

Наталья Глинская, директор Молодечненской специальной общеобразовательной школы-интерната:

Каждый ребенок талантлив по-своему. Задача каждого учреждения образования – помочь раскрыть способности творческие или таланты у каждого ребенка. Например, наши ребята-выпускники имеют хорошие достижения в спорте, призеры Паралимпийских игр. Наши ребята имеют 16 стипендий специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Огромный труд вложен в каждого из них, чтобы был получен такой результат.