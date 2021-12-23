«Подарить кусочек добра». Как БРСМ помогает исполниться мечтам детей с инвалидностью в Вилейке?
Новости Беларуси. В Вилейке проходит благотворительная акция «Коробочка желаний». Дети с инвалидностью написали новогодние письма с самыми сокровенными мечтами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Послания положили в специальные коробочки, которые находятся в районном комитете БРСМ.
Теперь любой вилейчанин может стать волшебником и исполнить желания ребят. Как только подарки будут сформированы, их доставят адресатам. В роли посредников Деда Мороза выступят волонтеры БРСМ.
Дарья Ровдо:
В этом году мы написали письмо. В нем мы попросили исполнить мечту нашей дочери. Она очень любит зимой кататься на санках, но из наших санок-коляски (мы уже большие) мы выросли, поэтому мы попросили санки-ватрушку.
София Ставская, первый секретарь Вилейского районного комитета БРСМ:
Мы разместили свои коробочки красиво оформленные по магазинам, и каждый желающий житель города может принять участие в этой акции, подарить сладкий подарок. Силами наших волонтеров мы планируем посетить все социальные учреждения, поздравить детей-инвалидов, детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, и подарить кусочек добра.
Екатерина Дейнего:
Мне очень нравится принимать участие в таких акциях, так как я дарю добро людям, детям, которые нуждаются в этой помощи.
Даниил Кажуро:
Мне сообщили в школе, предложили поучаствовать, я с радостью согласился. Участвую в подобных акциях я уже около двух лет. Я считаю, что если у тебя есть возможность, ты обязательно должен поучаствовать в таких акциях, потому что дарить подарки намного приятнее, чем получать их.
Уже не первый год этот добрый проект БРСМ помогает исполнить мечты многих мальчиков и девочек, которые нуждаются во внимании и заботе.