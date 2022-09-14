Беларуси необходима отдельная азиатская стратегия? Вот что показал опрос БИСИ

Новости Беларуси. Более 60 % отраслевых экспертов считают, что интересам нашей страны отвечает взаимодействие с ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский институт стратегических исследований 14 сентября презентовал результаты экспертного онлайн-опроса «Поворот в Азию».

Им было охвачено 28 министерств и ведомств, отраслевых деловых ассоциаций и бизнес-агентств, кредитно-финансовых учреждений. Что касается результатов, то опрос показал актуальность и востребованность азиатского направления. Практически 70 % считают, что Беларуси необходима отдельная азиатская стратегия. 80-90 % считают, что основные направления нашего взаимодействия с Азией – это экономика, технологии и финансы.