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Беларуси необходима отдельная азиатская стратегия? Вот что показал опрос БИСИ

14 сентября 2022 14:24
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Новости Беларуси. Более 60 % отраслевых экспертов считают, что интересам нашей страны отвечает взаимодействие с ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский институт стратегических исследований 14 сентября презентовал результаты экспертного онлайн-опроса «Поворот в Азию».  

Беларуси необходима отдельная азиатская стратегия? Вот что показал опрос БИСИ-1

Им было охвачено 28 министерств и ведомств, отраслевых деловых ассоциаций и бизнес-агентств, кредитно-финансовых учреждений. Что касается результатов, то опрос показал актуальность и востребованность азиатского направления. Практически 70 % считают, что Беларуси необходима отдельная азиатская стратегия. 80-90 % считают, что основные направления нашего взаимодействия с Азией – это экономика, технологии и финансы.  

# Социологический опрос # общество # Фотофакт

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