Хренин на закрытии учений: мы ставили исследовательские цели, чтобы разобраться, правильный ли вектор развития Вооружённых Сил

Новости Беларуси. На полигоне Брестский 14 сентября состоялось торжественное закрытие командно-штабного учения Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На полигоне Брестский 14 сентября состоялось торжественное закрытие командно-штабного учения Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на сложную военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг нашего государства, его удалось провести и достигнуть желаемых результатов. Мы готовим войска прежде всего для защиты нашей страны – это подчеркнул министр обороны Беларуси. Виктор Хренин также вручил подарки наиболее отличившимся военнослужащим.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Именно командно-штабные учения – это венец подготовки органов управления и войск. Основную цель учений, которую мы перед собой ставили, – это не кому-то что-то продемонстрировать, а прежде всего учить наши органы управления, наши войска тому, что необходимо на войне. И особенностью проводимого учения стало, что, сохраняя незыблемость к существующим принципам системы управления, мы на этих учениях предъявили повышенные требования к системе управления или к тем задачам, через которые достигаются эти принципы. И теперь нам необходимо это все очень хорошо переосмыслить, проанализировать и посмотреть. Прежде всего в ходе этого учения также мы ставили перед собой исследовательские цели. Суть этого исследования заключалась в том, чтобы именно разобраться, правильно ли мы выбрали вектор строительства, развития Вооруженных Сил.
Учение прошло на полигоне Брестский, а также в Минской и Витебской областях. На практике отрабатывалось ведение боевых действий по освобождению временно захваченной территории, восстановление контроля над госграницей, авиационная поддержка войск и другие стратегические вопросы. Еще одной особенностью учения стало то, что Беларусь в очередной раз продемонстрировала открытость: были приглашены военные атташе из 14 стран, в том числе тех, которые, к сожалению, проводят недружественную политику в отношении нашего государства.