Хренин на закрытии учений: мы ставили исследовательские цели, чтобы разобраться, правильный ли вектор развития Вооружённых Сил

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Именно командно-штабные учения – это венец подготовки органов управления и войск. Основную цель учений, которую мы перед собой ставили, – это не кому-то что-то продемонстрировать, а прежде всего учить наши органы управления, наши войска тому, что необходимо на войне. И особенностью проводимого учения стало, что, сохраняя незыблемость к существующим принципам системы управления, мы на этих учениях предъявили повышенные требования к системе управления или к тем задачам, через которые достигаются эти принципы. И теперь нам необходимо это все очень хорошо переосмыслить, проанализировать и посмотреть. Прежде всего в ходе этого учения также мы ставили перед собой исследовательские цели. Суть этого исследования заключалась в том, чтобы именно разобраться, правильно ли мы выбрали вектор строительства, развития Вооруженных Сил.