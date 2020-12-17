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В Беларуси начался сезон заготовки шишек

17 декабря 2020 07:09
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовал сезон заготовки шишек. Работники лесхозов на этот период превращаются в промышленных альпинистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начался сезон заготовки шишек-1

Уже собрали пятую часть от общего плана. Передовики в этом непростом деле – специалисты Гомельской области. К слову, из тонны еловых шишек получается всего лишь чуть более 20 килограммов семян, из сосновых – 15. Интересно, что дары леса собирают только вручную с помощью обыкновенных лестниц на специальных плантациях, где растут сосны и ели с улучшенными качествами.

В Беларуси начался сезон заготовки шишек-4

Белорусские семена в основном используются для выращивания посадочного материала для собственных нужд. Это залог будущего для наших лесов. 

# Дерево # общество # Фотофакт

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