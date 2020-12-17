В Беларуси начался сезон заготовки шишек

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал сезон заготовки шишек. Работники лесхозов на этот период превращаются в промышленных альпинистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже собрали пятую часть от общего плана. Передовики в этом непростом деле – специалисты Гомельской области. К слову, из тонны еловых шишек получается всего лишь чуть более 20 килограммов семян, из сосновых – 15. Интересно, что дары леса собирают только вручную с помощью обыкновенных лестниц на специальных плантациях, где растут сосны и ели с улучшенными качествами.