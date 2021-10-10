Дети из Михайлово и люди на грани смерти. Что происходит на границе с ЕС и как на это реагируют?

Пока в Европаламенте спорят о правах и свободах, напряженной остается ситуация на западных границах Беларуси. Всю неделю польские и литовские пограничники доставляли к нашим рубежам нелегалов, причем делали это под давлением, с применением силы. Наши соседи толкают на преступление даже детей, заставляя нарушать государственную границу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тут о правах и свободах человека европейцы не вспоминают. А 5 октября и вовсе произошла трагедия. У белорусско-литовского рубежа был обнаружен труп молодого мужчины. И пока ЕС закрывает на это глаза, наша стража прилагает все усилия, чтобы помочь иностранцам. Их истории выслушал Александр Добриян.

Плачущий от бессилия, стоящий на коленях мужчина. Кадры, полные боли, на этой неделе облетели весь мир. Троих сирийцев избили и буквально вышвырнули из Польши только за попытку просить убежища. Находящихся на грани смерти людей спасли белорусские пограничники.

Спустя всего несколько дней уже на литовском направлении предотвратить трагедию не удалось. Гражданин Шри-Ланки Ригаван Кирушантан был найден мертвым в 500 метрах от государственной границы. На белорусско-литовской границе обнаружено тело 29-летнего гражданина Шри-Ланки – подробности здесь.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:

Следователи опросили местных жителей. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу, производство которой поручили Государственному комитету судебных экспертиз. По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

Пока официальные структуры Евросоюза пытаются не замечать вопиющие нарушения прав человека, на улицах польских городов все громче звучат недовольства. Настоящим символом протеста стали дети из Михайлово. Из этого польского населенного пункта недавно выслали группу из 20 человек, среди них и несовершеннолетние. Их судьба неизвестна. Фотографии детей, искавших лучшую жизнь в Польше, на заседание Сейма взяли депутаты, услышавшие голос своих избирателей.

Магдалена Беят, депутат Сейма Республики Польша:

Это один из тех грозных воинов, которым вы отказываете в помощи и убежище, которых вы не хотите нам показывать? Она и другие дети будут проводить ночи напролет на холоде, без воды и еды.

Адриан Зандберг, депутат Сейма Республики Польша:

Я смотрю на эти фотографии и вижу детей возраста моей дочери, моего сына. Это курдские дети. Это не наши враги, это люди. Такие же, как мы. И их жизни не менее ценные, чем моя или ваша. О ситуации на границе на неделе говорили и в белорусском парламенте. 4 октября в Палате представителей открылась шестая сессия седьмого созыва. В начале своей работы парламентарии заслушали доклад министра МВД Ивана Кубракова.

Ирина Литвинова, начальник управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома:

Если сравнивать с ситуацией, которая у нас была в 2014 году, то у нас наплыва не ожидается. И мы его не наблюдаем. Сегодня у нас ситуация стабильная и управляемая. Мы работаем в штатном режиме, и какого-то сверхнаплыва обратившихся с ходатайством нет. Безусловно, мы стараемся, чтобы у них сформировался положительный имидж о нашей стране. И немаловажно, чтобы к ним вернулось чувство востребованности в обществе. Созданная в Беларуси инфраструктура – образец выполнения взятых на себя международных обязательств. Это не однажды подтверждали и иностранные эксперты. Те, кто сегодня в лучшем случае предпочитает хранить молчание.

Александр Добриян, корреспондент:

Кризисный центр для беженцев в Гомеле появился в 2008 году. С тех пор он стал временным, но надежным домом для сотен иностранных граждан. Здесь, как нигде в другом месте, ощущается пульс планеты. Каждый новый вооруженный конфликт на континенте здесь отмечается новой волной поселенцев. Восток Украины, Сирия, Афганистан. Здесь живут те, для кого названия горячих точек – часть личной истории.