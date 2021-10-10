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От овоща на грядке до фасованных кристаллов. Показываем, как производят сахар на Жабинковском заводе

10 октября 2021 17:06
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Новости Беларуси. Сахарная лихорадка знакома белорусам еще с советских времен. А на словах белый песок то и дело дорожает через раз, чередуясь с гречкой. И вот, уже соцсети заполнили фото, мол, пустые полки в магазинах, сахар закончился. Но будьте спокойны – «дольче вита» нам обеспечена. Мы давно производим сахара больше, чем способны съесть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кристина Протосовицкая изучила подробности сахарного дела.

От овоща на грядке до фасованных кристаллов. Показываем, как производят сахар на Жабинковском заводе-1

На Жабинковский сахарный завод свекла может попадать напрямую или с пересадками на свеклопунктах, их в Брестской области шесть. Сырьевая база – 76 хозяйств в радиусе 300 километров. В 2021 году завод пошел на эксперимент – впервые арендовал земли в трех районах и сам вырастил урожай. Если до этого агрономическая служба завода тренировала других, то теперь сама вышла на поле в основном составе. Объемы пока скромные – 5 % от потребности.

От овоща на грядке до фасованных кристаллов. Показываем, как производят сахар на Жабинковском заводе-4

Игорь Карпук, ведущий агроном Жабинковского сахарного завода:
У нас вся свекла посеяна по Конвизо Смарт технологии. Здесь только две обработки гербицидом. Как видите, свекла чистая от сорняков, что существенно сокращает количество проходов штанги и экономит средства, так как мы выращиваем свеклу на услугах пользуемся услугами сторонних организаций. Это экономит деньги заводу.

От овоща на грядке до фасованных кристаллов. Показываем, как производят сахар на Жабинковском заводе-7

Центральный свеклопункт завода – его мощность заготовки порядка 100 тысяч тонн. Проверка на качество в лаборатории, уже через минуты выгрузка на площадку. Впервые в Беларуси применена сухая подача.

От овоща на грядке до фасованных кристаллов. Показываем, как производят сахар на Жабинковском заводе-10

Александр Стасевич, заместитель генерального директора по сырью Жабинковского сахарного завода:
Нам не надо использовать воду при подаче, очистные сооружения применять. Процент сахаристости даже не вымывается водой. Более экологичное качество и более равномерная подача в завод. К концу заготовки здесь будут горы сладкой жизни. Осталось ее только оперативно переработать. Наши мощности завода позволяют в оптимальные сроки переработать эту свеклу – миллион, 1 миллион 20 тысяч тонн.

От овоща на грядке до фасованных кристаллов. Показываем, как производят сахар на Жабинковском заводе-13

В 2021 году урожайность сахарной свеклы на четверть больше прошлогодней. Каждый день из нового урожая здесь получают около 1 200 тонн сахара. Три других завода в стране – в Скиделе, Городее и Слуцке – работают в таком же режиме.

От овоща на грядке до фасованных кристаллов. Показываем, как производят сахар на Жабинковском заводе-16

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Сперва сахарной свекле устраивают SPA-процедуры. Ее тщательно обмывают, режут на стружку издалека это похоже на большой поток картошки фри. А затем здесь начинается уже невидимый глазу процесс диффузии добычи сахара. В таком режиме работы нон-стоп завод пробудет минимум 100 дней. Здесь очень горячо и шумно. И так круглосуточно.

От овоща на грядке до фасованных кристаллов. Показываем, как производят сахар на Жабинковском заводе-19

Без участия человека. Завод на этом этапе практически робот. Инженеры наблюдают из командного пункта – сердца завода, где на экраны выведен каждый шаг. Процесс непрерывный.

От овоща на грядке до фасованных кристаллов. Показываем, как производят сахар на Жабинковском заводе-22

Алина Добровольская, инженер-технолог Жабинковского сахарного завода:
Утфель представляет собой кристаллы сахара в межкристальной жидкости. Кристаллики плавают в сиропе. Далее он поступает на центрифуги, где под действием центробежной силы отделяется сахар от межкристального раствора. Сахар промывается водичкой, и мы получаем белый сахар. Белый сахар поступает в сушильное отделение, где сушится потоком горячего воздуха и идет на упаковку либо по 50 килограммов, либо по килограмму, либо в силос, где хранится бестарно.

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# Предприятия Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Игорь Карпук # Александр Стасевич # Алина Добровольская # Фотофакт

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