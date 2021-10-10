От овоща на грядке до фасованных кристаллов. Показываем, как производят сахар на Жабинковском заводе

Новости Беларуси. Сахарная лихорадка знакома белорусам еще с советских времен. А на словах белый песок то и дело дорожает через раз, чередуясь с гречкой. И вот, уже соцсети заполнили фото, мол, пустые полки в магазинах, сахар закончился. Но будьте спокойны – «дольче вита» нам обеспечена. Мы давно производим сахара больше, чем способны съесть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кристина Протосовицкая изучила подробности сахарного дела.

На Жабинковский сахарный завод свекла может попадать напрямую или с пересадками на свеклопунктах, их в Брестской области шесть. Сырьевая база – 76 хозяйств в радиусе 300 километров. В 2021 году завод пошел на эксперимент – впервые арендовал земли в трех районах и сам вырастил урожай. Если до этого агрономическая служба завода тренировала других, то теперь сама вышла на поле в основном составе. Объемы пока скромные – 5 % от потребности.

Игорь Карпук, ведущий агроном Жабинковского сахарного завода:

У нас вся свекла посеяна по Конвизо Смарт технологии. Здесь только две обработки гербицидом. Как видите, свекла чистая от сорняков, что существенно сокращает количество проходов штанги и экономит средства, так как мы выращиваем свеклу на услугах – пользуемся услугами сторонних организаций. Это экономит деньги заводу.

Центральный свеклопункт завода – его мощность заготовки порядка 100 тысяч тонн. Проверка на качество в лаборатории, уже через минуты выгрузка на площадку. Впервые в Беларуси применена сухая подача.

Александр Стасевич, заместитель генерального директора по сырью Жабинковского сахарного завода:

Нам не надо использовать воду при подаче, очистные сооружения применять. Процент сахаристости даже не вымывается водой. Более экологичное качество и более равномерная подача в завод. К концу заготовки здесь будут горы сладкой жизни. Осталось ее только оперативно переработать. Наши мощности завода позволяют в оптимальные сроки переработать эту свеклу – миллион, 1 миллион 20 тысяч тонн.

В 2021 году урожайность сахарной свеклы на четверть больше прошлогодней. Каждый день из нового урожая здесь получают около 1 200 тонн сахара. Три других завода в стране – в Скиделе, Городее и Слуцке – работают в таком же режиме.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Сперва сахарной свекле устраивают SPA-процедуры. Ее тщательно обмывают, режут на стружку – издалека это похоже на большой поток картошки фри. А затем здесь начинается уже невидимый глазу процесс диффузии – добычи сахара. В таком режиме работы нон-стоп завод пробудет минимум 100 дней. Здесь очень горячо и шумно. И так круглосуточно.