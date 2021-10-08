На белорусско-литовской границе обнаружено тело 29-летнего гражданина Шри-Ланки

Новости Беларуси. Очередная смерть на белорусско-литовской границе. В Браславском районе обнаружен труп мужчины: в зарослях около одной из деревень, буквально в полукилометре от госграницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время осмотра места происшествия там были обнаружены документы на имя 29-летнего гражданина Шри-Ланки, личные вещи и продукты. Есть все основания полагать, что он входил в группу мигрантов, которых литовская сторона пыталась насильно вытеснить в нашу страну.