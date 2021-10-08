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На белорусско-литовской границе обнаружено тело 29-летнего гражданина Шри-Ланки

08 октября 2021 07:25
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Новости Беларуси. Очередная смерть на белорусско-литовской границе. В Браславском районе обнаружен труп мужчины: в зарослях около одной из деревень, буквально в полукилометре от госграницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусско-литовской границе обнаружено тело 29-летнего гражданина Шри-Ланки-1

Во время осмотра места происшествия там были обнаружены документы на имя 29-летнего гражданина Шри-Ланки, личные вещи и продукты. Есть все основания полагать, что он входил в группу мигрантов, которых литовская сторона пыталась насильно вытеснить в нашу страну.

На белорусско-литовской границе обнаружено тело 29-летнего гражданина Шри-Ланки-4

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
Следователи опросили местных жителей. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу, производство которой поручили Государственному комитету судебных экспертиз. По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

# Беженцы # происшествия # Оксана Лазько # Фотофакт

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