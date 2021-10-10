Прямой эфир

Другого выхода у них не было. История семьи из Ирана, которым предлагали нелегально попасть в Европу

10 октября 2021 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пока в Европаламенте спорят о правах и свободах, напряженной остается ситуация на западных границах Беларуси. Всю неделю польские и литовские пограничники доставляли к нашим рубежам нелегалов, причем делали это под давлением, с применением силы. Наши соседи толкают на преступление даже детей, заставляя нарушать государственную границу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тут о правах и свободах человека европейцы не вспоминают. А 5 октября и вовсе произошла трагедия. У белорусско-литовского рубежа был обнаружен труп молодого мужчины. И пока ЕС закрывает на это глаза, наша стража прилагает все усилия, чтобы помочь иностранцам.  

Их истории выслушал Александр Добриян.  

Другого выхода у них не было. История семьи из Ирана, которым предлагали нелегально попасть в Европу-1

Хусейн и Мариам Хайдарипур с четырьмя детьми прибыли в Беларусь 14 сентября. Иранская семья все еще не верит в то, что они в безопасности. Подробности своей истории не раскрывают, просто говорят: другого выхода у них не было. Оказавшись в нашей стране, сразу решили просить официальный статус. Отправляться нелегалами на границу, зная о бесчеловечном подходе литовских и польских властей, сочли безрассудным.  

Другого выхода у них не было. История семьи из Ирана, которым предлагали нелегально попасть в Европу-3

Хусейн Хайдарипур, гражданин Ирана:  
В Иране это передавалось из уст в уста. Плюс реклама в Instagram, что можно попасть в Европу через Беларусь. Уже в Минске были граждане из Ирака, Сирии и даже Ирана, которые предлагали нас за деньги перевести через границу Литвы. Но мы не согласились. У нас не было цели стать нелегалами. План был такой: приехать в Беларусь, а потом ходатайствовать в организацию ООН и так легально попасть в Европу.  

Другого выхода у них не было. История семьи из Ирана, которым предлагали нелегально попасть в Европу-5

Их дети – в тепле и безопасности. Кризисный центр, хоть и не пятизвездочный отель, но по сравнению с тем, что их могло ожидать в случае согласись они на авантюру с нелегальным пересечением границы, это почти рай. Как ни прискорбно, но на горе людей прямо сейчас кто-то строит свой кровавый бизнес.  

Другого выхода у них не было. История семьи из Ирана, которым предлагали нелегально попасть в Европу-7

Только за эту неделю польские силовики задержали 15 человек, задействованных в трафике нелегальных мигрантов: среди них поляки и выходцы из арабских стран. Ни одного белоруса. Но вопреки здравому смыслу и в угоду западным политикам основным виновником происходящего официально назначена именно Беларусь. Говорить о двойных стандартах и извращенной логике давно бессмысленно, единственный выход – просто оставаться людьми.  

Заплатили 7 тысяч евро, чтобы спастись. Как обманывают беженцев, которые хотят попасть в Европу? Читайте далее.  

# Беженцы # Александр Добриян

Другие новости рубрики

Все новости
От овоща на грядке до фасованных кристаллов. Показываем, как производят сахар на Жабинковском заводе
10 октября 2021 17:06

От овоща на грядке до фасованных кристаллов. Показываем, как производят сахар на Жабинковском заводе

Главред российского Центра изучения перспектив интеграции: ожидать здравых решений от руководств стран Балтии не приходится
10 октября 2021 17:05

Главред российского Центра изучения перспектив интеграции: ожидать здравых решений от руководств стран Балтии не приходится

Денис Денисов о Европе: «Они будут делать всё, чтобы попытаться рассорить Россию и Беларусь»
10 октября 2021 17:00

Денис Денисов о Европе: «Они будут делать всё, чтобы попытаться рассорить Россию и Беларусь»