Другого выхода у них не было. История семьи из Ирана, которым предлагали нелегально попасть в Европу

Пока в Европаламенте спорят о правах и свободах, напряженной остается ситуация на западных границах Беларуси. Всю неделю польские и литовские пограничники доставляли к нашим рубежам нелегалов, причем делали это под давлением, с применением силы. Наши соседи толкают на преступление даже детей, заставляя нарушать государственную границу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тут о правах и свободах человека европейцы не вспоминают. А 5 октября и вовсе произошла трагедия. У белорусско-литовского рубежа был обнаружен труп молодого мужчины. И пока ЕС закрывает на это глаза, наша стража прилагает все усилия, чтобы помочь иностранцам. Их истории выслушал Александр Добриян.

Хусейн и Мариам Хайдарипур с четырьмя детьми прибыли в Беларусь 14 сентября. Иранская семья все еще не верит в то, что они в безопасности. Подробности своей истории не раскрывают, просто говорят: другого выхода у них не было. Оказавшись в нашей стране, сразу решили просить официальный статус. Отправляться нелегалами на границу, зная о бесчеловечном подходе литовских и польских властей, сочли безрассудным.

Хусейн Хайдарипур, гражданин Ирана:

В Иране это передавалось из уст в уста. Плюс реклама в Instagram, что можно попасть в Европу через Беларусь. Уже в Минске были граждане из Ирака, Сирии и даже Ирана, которые предлагали нас за деньги перевести через границу Литвы. Но мы не согласились. У нас не было цели стать нелегалами. План был такой: приехать в Беларусь, а потом ходатайствовать в организацию ООН и так легально попасть в Европу.

Их дети – в тепле и безопасности. Кризисный центр, хоть и не пятизвездочный отель, но по сравнению с тем, что их могло ожидать в случае согласись они на авантюру с нелегальным пересечением границы, это почти рай. Как ни прискорбно, но на горе людей прямо сейчас кто-то строит свой кровавый бизнес.