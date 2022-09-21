Дети из Донбасса: в Беларуси не боишься ничего, не бахает, не стреляет, я бы отсюда не хотел уезжать

Новости Беларуси. С добротой в сердце и со слезами на глазах! Дети из Донбасса, которые две недели были на оздоровлении в лагере «Дубрава», сегодня, 21 сентября, отправились домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдых организован при поддержке Благотворительного фонда Алексея Талая. Всего в Беларуси побывали 350 детей из этого региона. Мальчики и девочки, подлинные свидетели страшной войны у себя на родине, хоть на время, но смогли вернуться в настоящее детство.

Мне понравилось то, что в бассейне классно, теплая вода. И мне еще понравилось, что мы ходили на мероприятия, танцевали. Не боишься ничего, не бахает, не стреляет ничего. Тихо так, спокойно. Можно играть на траве, пикники устраивать. Вот если бы я сюда с мамой приехал, я бы отсюда не хотел уезжать, а так… уезжаю.

Не перестаю удивляться, радоваться вашей стране. Мне как-то Беларусь породнее стала, чем даже свой Донецк. С мамой списываюсь, сводки читаю – страшно как-то возвращаться. Очень жалко, страшно.

Алексей Талай, общественный деятель, паралимпийский чемпион:

Возвращаются, по сути, на войну. Мы все, взрослые, те, кто принимал участие, старался, помогал (и подарки, и мероприятия, и события, и хотели их окутать добром, любовью, позитивом), конечно же, переживаем сейчас.

Уже в конце этой недели в Беларусь прибудет следующая группа в составе 350 ребят. В целом же на белорусских каникулах отдохнули более тысячи детей с Донбасса.